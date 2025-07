Termini Imerese si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Veca: lunedì i funerali

Termini Imerese oggi si è svegliata con il cuore cupo e una comunità ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Giuseppe Veca.

Non si danno pace amici e parenti, nè tutti coloro che in questi giorni hanno incontrato il tretaquattrenne termitano che ieri sera, nel silenzio della sua abitazione, ha scelto di lasciare questa terra.

Un silenzio assordante, ma che viene percepito come un urlo estremo di disperazione, un messaggio profondo che punta al cuore di ognuno di noi: ascoltare, guardare oltre, aiutare e stare accanto a chi sta attraversando un momento difficile. Non sempre quando si afferma di stare bene, si sta bene davvero.

Il dolore degli amici

Pinu… Che hai combinato? Tutto quello che ci siamo detti, tutte le parole, le serate, ho cercato di aiutarti… A volte mi facevi arrabbiare di brutto….e anche adesso lo sono perché non dovevi farmi questo…

Ci conosciamo fin da quando eravamo bambini, mi mancherai davvero tanto, ma lassù non sarai solo!

Come mi hai salutato oggi, ti voglio bene cosa inutile…. te ne voglio anche io… ti porterò per sempre nel cuore.

Si sussegguono sui social i messaggi degli amici e di tutti coloro che conoscevano Giuseppe. Molti raccontano di un ragazzo solare, che dentro di sè nascondeva un dolore che poi l’ha sovrastato.

Sono troppo arrabbiato con te me fra’, TROPPO!

Ma ti voglio bene, come mi hai detto poco prima che combinassi tutto ciò…mi mancherai amico mio.

20 anni di amicizia tra alti e bassi, ma ci siamo sempre voluti bene… arrivederci cosa inutile!

Chi se la scorda più l’ultima chiamata che mi hai fatto, hai voluto salutarm e io purtroppo non l’ho capito.

CIAO PINU’

E ancora:

Sei un stato una grande persona, un grande collega, un grandissimo papà… chi avrebbe mai immaginato che stavi per arrenderti alla vita? Tu sempre sorridente e gentile con le persone nonostante dentro avessi un grosso fardello.

Per me questo è essere forti e tu lo sei Pe. Peppe non è possibile che tu abbia potuto arrivare a questo io non riesco a crederci…tu sempre pacifico,dispobinile,tranquillo perche??Ci hai lasciati senza parole a tutti.. R.i.p carissimo peppe

Infine, un messaggio che farà riflettere tutti:

Non voglio puntare il dito contro nessuno, ci mancherebbe. Però ci tengo a sottolineare che l’era della tecnologia purtroppo ci ha resi quasi tutti poco attenti al rapporto umano vero.

Perché a volte bastano poche parole due chiacchiere davanti un caffè a fare ricredere o a rimettere in discussione le scelte oramai fatte. Parlate, ascoltate il più possibile gli altri e spronatevi e spronateli a farlo. Sono enormemente dispiaciuto per il ragazzo. Torniamo a vivere una vita reale e fatta di rapporti umani poiché la direzione intrapresa è veramente la più sbagliata per un futuro migliore per i nostri figli e nipoti.

Un messaggio condiviso da più utenti, sono in molti a chiedersi se avrebbero potuto fare di più, altri chiedono scusa per non essersi accorti di nulla.

L’ultimo saluto a Giuseppe

Si terranno lunedì 14 luglio alle ore 15:30, presso la Chiesa Madre San Nicola di Bari, i funerali di Giuseppe Veca.

La città, ancora profondamente scossa da quanto accaduto, si stringerà attorno alla famiglia per accompagnare Giuseppe nel suo ultimo viaggio. Un momento di raccoglimento e dolore che vedrà la partecipazione di parenti, amici, colleghi e conoscenti, tutti uniti nel ricordo di un uomo riservato e stimato.

Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione nel quartiere Santa Lucia, luogo in cui si è consumata la tragedia che ha colpito il cuore dell’intera comunità termitana. La celebrazione sarà officiata nella chiesa simbolo della città, dove si prevede una grande affluenza di amici, parenti, conoscenti, clienti del supermercato in cui lavorava, ma anche di chi ha conosciuto Giuseppe solo attraverso le notizie che si stanno susseguendo.

Nel dolore di una perdita così devastante, la cerimonia rappresenterà un momento di commiato ma anche di condivisione collettiva, nel tentativo di trovare conforto in una comunità unita nel lutto.

La redazione si unisce al cordoglio della famiglia Veca, esprimendo le più sincere condoglianze.