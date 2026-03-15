Termini Imerese si prepara a dare l’ultimo saluto a Luciano Seminara, uomo di cultura e umanità

Con la morte di Luciano Seminara che ne era il presidente onorario, la Società del Carnovale perde uno dei suoi principali punti di riferimento.

Il suo impegno nel campo dell’associazionismo, svolto nei più svariati settori, ha caratterizzato per decenni la vita della nostra città. Si ricordano soprattutto le iniziative di promozione turistica messe in atto con la Pro Loco, di cui fu per tanto tempo uno dei più zelanti sostenitori, e pure le sue attività nel campo del collezionismo, sviluppate con il Circolo Filatelico Numismatico.

Luciano lascia nello sconforto i familiari tutti, ma anche quanti lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare le notevoli doti umane e professionali.

In estate amava passeggiare sul corso di Termini alta assaporando la sua bella briosce imbottita di gelato.

Nel camminare lentamente, si soffermava a parlare con i tanti amici che incontrandolo avevano piacere di scambiare con lui qualche simpatica battuta.

Luciano Seminara amava conversare di calcio, ma anche di automobilismo; e i suoi appassionati ricordi sulla Targa Florio destavano sempre interesse. Era stato pure un componente della Soledad; confraternita che da tempo immemorabile si prende cura dei simulacri della Addolorata e del Cristo Morto che vengono portati in processione il Venerdì Santo.

Amava la sua città, Termini Imerese; e ancora oggi, quando possibile, non faceva mancare il suo impegno e la sua notevole esperienza che si concretizzava soprattutto nel Carnevale, una delle tradizioni più antiche della nostra Termini.

Ne serbano un buon ricordo anche i tanti colleghi del Banco di Sicilia che con lui ebbero modo di condividere un percorso lavorativo improntato alla correttezza e alla disponibilità.

Luciano Seminara lascia un gran vuoto in tutta la comunità termitana; e la “Società del Carnovale”, nel rinnovare la sua vicinanza e il suo cordoglio alla moglie Rosanna e ai figli Giacomo e Maria Elena e ai nipoti tutti, lo ricorderà a lungo con particolare e sincero affetto.