Termini Imerese si prepara a dare l’ultimo saluto a Luciano Seminara, uomo di cultura e umanità

La comunità di Termini Imerese si prepara a salutare per l’ultima volta Luciano Seminara, venuto a mancare sabato, lasciando un profondo senso di vuoto tra quanti lo hanno conosciuto e stimato.
I funerali si terranno oggi lunedì 16 marzo 2026, alle ore 15:00, presso la Chiesa Madre San Nicola di Bari.
Familiari, amici e concittadini si ritroveranno per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio e stringersi attorno alla famiglia in questo momento di dolore.
Uomo di cultura e riferimento umano e sociale
Ex bancario, uomo di grande cultura e sensibilità, Luciano Seminara è stato per molti un punto di riferimento umano e sociale.
Persona capace di guardare oltre le apparenze, era noto per i suoi ragionamenti profondi e per quella capacità rara di cogliere prospettive che spesso sfuggono agli altri. Sempre disponibile al dialogo, amico degli amici, ha rappresentato per tanti un esempio di correttezza, educazione e grande umanità.
Profondamente legato alla sua città, ha partecipato con passione alla vita associativa e culturale di Termini Imerese, contribuendo negli anni a numerose iniziative che hanno animato il tessuto sociale cittadino.
Alla moglie Rosanna e ai figli Giacomo e Maria Elena giungano le più sentite condoglianze e un forte abbraccio da parte della comunità, che oggi perde un uomo stimato e un concittadino che ha sempre amato la sua città.
Il cordoglio della Pro Loco
Anche la Pro Loco Termini Imerese ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto:
“La scomparsa di Luciano Seminara lascia un vuoto profondo nella comunità di Termini Imerese. Oggi perdiamo non solo un uomo stimato, ma anche un concittadino che ha sempre dimostrato sincero amore, rispetto e attenzione per la propria terra e per la sua comunità.
Il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita e di impegno per il nostro territorio”.
Il ricordo della Società del Carnovale
Un pensiero commosso arriva anche dalla Società del Carnovale, di cui Seminara era presidente onorario.
L’associazione ricorda il suo lungo impegno nell’associazionismo cittadino e il contributo dato alla promozione del territorio, anche attraverso le iniziative della Pro Loco e le attività del Circolo Filatelico Numismatico.
Tra le immagini più care a chi lo ha conosciuto resta quella delle sue passeggiate sul corso di Termini alta, dove amava fermarsi a parlare con i tanti amici incontrati lungo la strada. Spesso con una brioscia con gelato tra le mani, Luciano si intratteneva volentieri in conversazioni sul calcio, sull’automobilismo e sulla storica Targa Florio, di cui raccontava con passione episodi e ricordi.
Nel corso della sua vita aveva inoltre condiviso il percorso lavorativo con molti colleghi del Banco di Sicilia, che ne ricordano la professionalità e la disponibilità. Era stato anche componente della confraternita della Soledad, che custodisce i simulacri dell’Addolorata e del Cristo Morto portati in processione il Venerdì Santo.
Con la morte di Luciano Seminara che ne era il presidente onorario, la Società del Carnovale perde uno dei suoi principali punti di riferimento.
Il suo impegno nel campo dell’associazionismo, svolto nei più svariati settori, ha caratterizzato per decenni la vita della nostra città. Si ricordano soprattutto le iniziative di promozione turistica messe in atto con la Pro Loco, di cui fu per tanto tempo uno dei più zelanti sostenitori, e pure le sue attività nel campo del collezionismo, sviluppate con il Circolo Filatelico Numismatico.
Luciano lascia nello sconforto i familiari tutti, ma anche quanti lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare le notevoli doti umane e professionali.
In estate amava passeggiare sul corso di Termini alta assaporando la sua bella briosce imbottita di gelato.
Nel camminare lentamente, si soffermava a parlare con i tanti amici che incontrandolo avevano piacere di scambiare con lui qualche simpatica battuta.
Luciano Seminara amava conversare di calcio, ma anche di automobilismo; e i suoi appassionati ricordi sulla Targa Florio destavano sempre interesse. Era stato pure un componente della Soledad; confraternita che da tempo immemorabile si prende cura dei simulacri della Addolorata e del Cristo Morto che vengono portati in processione il Venerdì Santo.Amava la sua città, Termini Imerese; e ancora oggi, quando possibile, non faceva mancare il suo impegno e la sua notevole esperienza che si concretizzava soprattutto nel Carnevale, una delle tradizioni più antiche della nostra Termini.
Ne serbano un buon ricordo anche i tanti colleghi del Banco di Sicilia che con lui ebbero modo di condividere un percorso lavorativo improntato alla correttezza e alla disponibilità.
Luciano Seminara lascia un gran vuoto in tutta la comunità termitana; e la “Società del Carnovale”, nel rinnovare la sua vicinanza e il suo cordoglio alla moglie Rosanna e ai figli Giacomo e Maria Elena e ai nipoti tutti, lo ricorderà a lungo con particolare e sincero affetto.Il PresidenteEmanuele Caruana
Una città in lutto
La scomparsa di Luciano Seminara lascia un grande vuoto nella comunità termitana. Uomo garbato, disponibile e profondamente legato alla sua terra, continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.
Domani pomeriggio Termini Imerese si ritroverà in silenzio e con commozione per tributargli l’ultimo saluto.