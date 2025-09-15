Termini Imerese si prepara a dare l’ultimo saluto a Nino Giuca, oggi i funerali

Sarà un pomeriggio di dolore e raccoglimento quello di oggi, quando la città si fermerà per dare l’ultimo saluto a Nino Giuca, figura amatissima e stimata da tutta la comunità. Alle 15:00, presso la Parrocchia della Consolazione, si svolgeranno i funerali di un uomo che ha rappresentato un punto di riferimento per tanti: un lavoratore instancabile, un amico sincero, un esempio di schiettezza e generosità.

Fin dal giorno della sua scomparsa, Termini Imerese è piombata nello sconforto. Le strade, i bar, le piazze: ovunque riecheggiano i ricordi e le parole di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Nino era “l’amico di tutti”, come in molti lo hanno descritto, capace di regalare una battuta nei momenti difficili, un gesto concreto a chi aveva bisogno, o semplicemente una presenza che sapeva fare la differenza.

La comunità, già scossa da altre recenti tragedie, oggi si stringerà attorno alla sua famiglia, portando abbracci, silenzi e preghiere come unico conforto possibile davanti a un dolore che sembra inconsolabile. Moglie, figlio, parenti e amici vivono ore laceranti, ma non sono soli: l’intera città è con loro, pronta a sorreggerli in questo momento di indicibile sofferenza.

Nino Giuca era conosciuto come un uomo pieno di valori: sincero, leale, determinato, capace di vivere la quotidianità con quella forza che nasce solo dall’amore per la vita e per la propria terra. Un lavoratore instancabile, sempre pronto a rimboccarsi le maniche, ma anche una persona che non smetteva mai di pensare agli altri. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, difficile da colmare.

Oggi, alle 15, la Parrocchia della Consolazione sarà gremita di chi vorrà dirgli addio: parenti, amici, colleghi, ma anche semplici cittadini che in lui avevano trovato un volto familiare, una presenza rassicurante. Sarà un momento collettivo di lutto, ma anche di memoria: il ricordo di un uomo che con la sua schiettezza e umanità ha lasciato un segno profondo nel cuore di Termini.

Dopo la celebrazione, resterà il silenzio carico di nostalgia, ma anche la consapevolezza che l’eredità di valori di Nino Giuca continuerà a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto e amato. Perché figure come la sua non si dimenticano: restano, scolpite per sempre nella memoria e nell’anima di una città intera.