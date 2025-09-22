Termini Imerese si prepara a dare l’ultimo saluto a Raffaele D’Amore

Sarà un pomeriggio di dolore e raccoglimento quello di oggi, quando la comunità si stringerà per l’ultimo saluto a Raffaele D’Amore, 50 anni, la cui improvvisa e tragica scomparsa ha gettato nello sconforto un’intera città. I funerali saranno celebrati oggi alle 16:00, presso la Chiesa di San Nicola di Bari, e si preannuncia una partecipazione numerosa e commossa.

Nelle ultime ore, i social e i gruppi cittadini si sono riempiti di messaggi di cordoglio e testimonianze d’affetto. Amici, conoscenti, colleghi: tutti ricordano Raffaele come un uomo dal cuore buono, solare, sempre pronto a scherzare e a regalare un sorriso. Una persona semplice e genuina, capace di lasciare un segno in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo, sia nei luoghi di lavoro che nella vita quotidiana.

La città, già dilaniata da una scia di lutti che in pochi mesi ha spezzato più vite, si ritrova ancora una volta a piangere uno dei suoi figli. Dopo gli addii a Nino Giuca, Giuseppe Polizzi e Giuseppe Veca, oggi Termini Imerese si ferma per Raffaele, con il peso insopportabile di quattro suicidi in appena due mesi. Una sequenza drammatica che ha lasciato la comunità smarrita, bisognosa di risposte e di sostegno.

Oggi la Chiesa di San Nicola di Bari diventerà il cuore pulsante del dolore collettivo: un luogo dove parenti, amici e semplici cittadini potranno stringersi attorno alla famiglia D’Amore, testimoniando con la propria presenza un abbraccio che cerca di colmare, almeno in parte, un vuoto incolmabile.

Ma da questo dolore nasce anche un appello forte: non restare soli, non chiudersi nel silenzio, chiedere aiuto. Le malattie dell’anima sono spesso invisibili, ma non meno devastanti. Parlare con un amico, un familiare o un professionista può fare la differenza. Chiunque viva momenti di difficoltà può rivolgersi ai servizi territoriali e ai numeri di supporto, come il 1522, attivo 24 ore su 24.

Raffaele se ne va lasciando dietro di sé ricordi luminosi e un grande esempio di umanità. In molti oggi lo ricorderanno con un sorriso, lo stesso che lui amava donare agli altri, ma anche con le lacrime di chi non riesce a comprendere una perdita così improvvisa e lacerante.

La comunità di Termini Imerese si prepara dunque a vivere un pomeriggio di commozione e memoria: un ultimo saluto che sarà insieme rito di dolore e monito collettivo, perché nessuno si senta più solo di fronte al proprio sconforto.