Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

Termini Imerese punta con decisione sullo sport come leva di valorizzazione territoriale e rilancio turistico. La città siciliana ospiterà infatti due importanti appuntamenti podistici nell’estate e nell’autunno 2026, inseriti in un più ampio progetto di promozione sportiva e sociale promosso dall’Filippo Porto, patron dell’ASD Atletica Termini Imerese, in collaborazione con l’ASD Universitas Palermo e con il sostegno della Federazione Italiana di Atletica Leggera attraverso il comitato regionale della FIDAL Sicilia.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle manifestazioni podistiche che, negli ultimi anni, hanno contribuito a rafforzare il movimento della corsa su strada in Sicilia, disciplina in costante crescita sia sul piano agonistico sia su quello amatoriale, grazie alla diffusione delle gare su strada e delle mezze maratone riconosciute a livello nazionale.

19 luglio 2026: City Run e Stra Termini dal Nuovo Belvedere

Il primo appuntamento è fissato per domenica 19 luglio 2026 e avrà come suggestiva cornice il Nuovo Belvedere di Termini Imerese, punto panoramico simbolico della città.

Il programma prevede due momenti principali:

la City Run 10 km , competizione valida come Campionato Regionale Master di corsa su strada e prova utile per l’assegnazione del titolo provinciale aperta a tutte le categorie, dagli junior ai master;

, competizione valida come Campionato Regionale Master di corsa su strada e prova utile per l’assegnazione del titolo provinciale aperta a tutte le categorie, dagli junior ai master; la Stra Termini, manifestazione ludico-motoria non competitiva, pensata per coinvolgere famiglie, cittadini e appassionati del movimento all’aria aperta.

Le gare su distanza di 10 chilometri rappresentano oggi una delle formule più diffuse nel panorama podistico europeo, grazie alla loro accessibilità e alla possibilità di coniugare performance atletica e partecipazione di massa.

13 settembre 2026: la prima Mezza Maratona delle Terme

Il secondo grande evento sarà invece domenica 13 settembre 2026, con la prima edizione della Mezza Maratona delle Terme, gara di livello nazionale destinata a richiamare atleti da tutta Italia.

La partenza sarà ospitata nella rinnovata Piazza delle Terme, luogo fortemente identitario per la città, legato alla storica tradizione termale che caratterizza il territorio.

La mezza maratona, con i suoi 21,097 km, è una delle distanze più popolari nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera e rappresenta spesso un banco di prova fondamentale per atleti élite e amatori, grazie al suo equilibrio tra resistenza e velocità.

Sport, territorio e sviluppo locale

Secondo gli organizzatori, la doppia manifestazione non rappresenta soltanto un evento sportivo, ma un vero e proprio progetto di promozione territoriale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio urbano e paesaggistico di Termini Imerese, rafforzando al tempo stesso l’indotto economico legato al turismo sportivo.

Negli ultimi anni, infatti, eventi di running e triathlon hanno dimostrato di generare un impatto significativo su strutture ricettive, ristorazione e commercio locale, attirando atleti, famiglie e accompagnatori.

Le parole del promotore

“Credo nello sport come motore di rilancio” ha dichiarato Filippo Porto. “Invito tutte le società sportive, e non solo, a investire sul nostro territorio e a portare manifestazioni a Termini Imerese. Insieme possiamo far conoscere le bellezze uniche della nostra città”.

Un messaggio che sottolinea la volontà di costruire una rete tra associazioni sportive, istituzioni e territorio, in linea con le strategie promosse dalla FIDAL Sicilia per la diffusione dell’atletica leggera su strada e la crescita del movimento master e giovanile.

Una città sempre più protagonista del running

Con questi due appuntamenti, Termini Imerese si candida a diventare uno dei poli emergenti del running in Sicilia, puntando su un calendario stabile di eventi e su un modello che integra sport, turismo e valorizzazione urbana.

Se confermata la partecipazione attesa dagli organizzatori, la combinazione tra gara competitiva e manifestazioni aperte al pubblico potrebbe trasformare il weekend del 19 luglio e la giornata del 13 settembre in due momenti centrali della stagione sportiva regionale e nazionale.