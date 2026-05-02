Termini Imerese si veste di fiori e tradizione: al via da oggi l’Infiorata Termitana Love 2026

Termini Imerese si veste di fiori e tradizione: al via l’Infiorata Termitana 2026

Termini Imerese torna a colorarsi e profumarsi con uno degli appuntamenti più attesi della primavera siciliana: l’Infiorata Termitana Love, in programma dal 2 all’11 maggio 2026 lungo via Giacinto Lo Faso. Una manifestazione che, anno dopo anno, si conferma tra le più suggestive dell’Isola, capace di coniugare fede, arte e identità popolare.

Una tradizione sempre più radicata

Quella del 2026 è la sedicesima edizione dell’Infiorata termitana, un evento relativamente giovane ma cresciuto rapidamente in prestigio e partecipazione. In pochi anni, la manifestazione ha saputo evolversi da iniziativa locale a vero e proprio richiamo turistico, attirando migliaia di visitatori da tutta la Sicilia e oltre, affascinati dai tappeti floreali e dal ricco calendario di eventi collaterali.

L’infiorata, arte che affonda le sue radici nel Seicento romano e nella tradizione del Corpus Domini, trova a Termini Imerese una declinazione moderna e dinamica: i quadri floreali realizzati lungo la via centrale diventano vere opere d’arte effimera, frutto di tecnica, pazienza e creatività.

Negli anni, la qualità artistica è cresciuta sensibilmente: accanto agli infioratori locali si sono affiancati gruppi provenienti da altre realtà, portando nuove tecniche e stili. Parallelamente, anche l’organizzazione si è strutturata sempre meglio, con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e volontari, trasformando l’evento in un modello virtuoso di collaborazione territoriale.

Un evento che coinvolge tutta la città

L’Infiorata non è solo esposizione artistica, ma una festa diffusa che coinvolge l’intero centro storico. Cortei, rievocazioni, visite guidate, spettacoli e momenti religiosi accompagnano i visitatori in un’esperienza immersiva tra cultura e tradizione.

Non è un caso che negli anni l’evento sia diventato uno dei simboli della rinascita culturale della città, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e a rilanciare l’immagine di Termini Imerese nel panorama turistico regionale.

Oggi protagonista: la “Fuga d’Egitto”

Ad aprire ufficialmente il programma 2026 è, oggi 2 maggio, uno degli appuntamenti più suggestivi:

la rievocazione della fuga in Egitto di San Giuseppe, prevista alle ore 19:00.

Si tratta di una rappresentazione storica particolarmente sentita, curata dai bambini dell’associazione, che unisce spiritualità e partecipazione comunitaria. Un momento capace di emozionare pubblico e famiglie, seguito dall’“Agape fraterna”, simbolo di condivisione e accoglienza.

Il programma in sintesi

Il calendario proseguirà con numerosi eventi:

3 maggio – Infiorata dei Bambini, spettacoli e animazione

– Infiorata dei Bambini, spettacoli e animazione 8 maggio – Avvio della preparazione dei tappeti floreali

– Avvio della preparazione dei tappeti floreali 9 maggio – Notte dell’Infiorata con visite serali

– Notte dell’Infiorata con visite serali 10 maggio – Festa dell’Infiorata, inaugurazione ufficiale, musica e processioni

– Festa dell’Infiorata, inaugurazione ufficiale, musica e processioni 11 maggio – Festa della Madonna delle Grazie e celebrazione conclusiva

Un richiamo per tutta la Sicilia

L’Infiorata termitana rappresenta oggi uno degli eventi più partecipati del territorio: famiglie, turisti, appassionati d’arte e fotografi arrivano da ogni parte della Sicilia per ammirare i quadri floreali e vivere l’atmosfera unica della manifestazione.

La combinazione tra tradizione religiosa, espressione artistica e organizzazione sempre più curata ha reso l’evento un punto di riferimento nel calendario primaverile isolano.

E tutto comincia oggi, con la magia della “Fuga d’Egitto”: il primo passo di un viaggio fatto di colori, profumi e identità che, per dieci giorni, trasformerà Termini Imerese in un vero museo a cielo aperto.