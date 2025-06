Termini Imerese. Smarrito il cellulare di Claudio, l’appello della madre:”nel cellulare i ricordi delle gare di mio figlio”

È stato smarrito il cellulare di Claudio, giovane con la sindrome di down che attualmente lavoral presso il locale MeneFod di Termini Imerese.

L’appello disperato giunge dalla madre, che racconta come all’interno del suo cellulare fossero custoditi ricordi importanti per il giovane ragazzo. Da quanto ricostruito il giovane ieri ha lasciato il cellulare su un tavolino e poco dopo sarebbe scomparso nel nulla.

Vani tutti i tentativi di ricerca all’interno del locale e nella zona limitrofa.

Mio figlio,ragazzo down che attualmente lavora a MeneFod a Termini bassa,ieri ha lasciato il suo telefonino su un tavolino e non l’ha più ritrovato. Chi l’avesse trovato e vuole essere così gentile da farlo riavere, può farlo ritrovare nello stesso locale possibilmente. Ovviamente la memoria fotografica è piena dei suoi ricordi e filmati, sopratutto delle gare di nuoto e pesistica, alle quali partecipa da anni e per noi sono un tenero ricordo. Grazie a chi collaborerà. Il telefono è un Redmi 10 ed ha una custodia blu.

Questa redazione confida nella bontà d’animo di chi potrebbe averlo trovato, con la speranza che il cellulare venga al più presto restituito al proprietario.