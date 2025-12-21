Notizie
Incidente stradale a Termini Imerese: giovane soccorso e trasportato in ospedale
Termini Imerese, rinviato l’evento “Note e Sorrisi di Natale” per maltempo
Termini Imerese, smarrito portafoglio presso il benzinaio “Gatto”
Domani l’ultimo saluto ad Asia Di Salvo: Termini Imerese si stringerà attorno alla sua luce
A Termini Imerese la Conca d’Oro – Christmas Futsal Cup: un torneo natalizio per scoprire il futsal e le eccellenze locali
Termini Imerese in lutto: addio ad Asia Di Salvo, 20 anni e una luce capace di illuminare il mondo
Rinnovamento e Sicurezza: Thomas Cassata, il Comandante più Giovane della Sicilia, guida la Casa Circondariale di Termini Imerese
Alessandro Di Francesca tedoforo a Gela: la fiamma di Milano-Cortina 2026 e l’abbraccio di una storia che rinasce
Termini Imerese, smarrito un portafoglio nei pressi di Unieuro: appello ai cittadini
Sciara celebra il Natale con la prima edizione della Festa del Buccellato Sciarese: il programma
Dom. Dic 21st, 2025

Termini Imerese

Termini Imerese, smarrito portafoglio presso il benzinaio “Gatto”

di redazione #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, intorno alle ore 7:20, è stato smarrito un portafoglio a Termini Imerese, davanti alla pompa di benzina “Gatto”.

Il portafoglio, di colore nero con decorazioni dorate (marca Versace Jeans Couture), conteneva denaro e documenti personali, rendendo il ritrovamento particolarmente importante per il proprietario.

Chiunque abbia visto o ritrovato il portafoglio è gentilmente invitato a contattare il proprietario, Marco Sineni, tramite i social network, oppure a farlo recapitare nei pressi del luogo dello smarrimento, anche in forma completamente anonima.

Si ringrazia anticipatamente chiunque possa fornire informazioni utili o collaborare al ritrovamento.

di redazione

Related Post

Cronaca Termini Imerese

Incidente stradale a Termini Imerese: giovane soccorso e trasportato in ospedale

redazione Dic 21, 2025
Termini Imerese

Termini Imerese, rinviato l’evento “Note e Sorrisi di Natale” per maltempo

redazione Dic 21, 2025
Termini Imerese

Domani l’ultimo saluto ad Asia Di Salvo: Termini Imerese si stringerà attorno alla sua luce

redazione Dic 21, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Termini Imerese

Incidente stradale a Termini Imerese: giovane soccorso e trasportato in ospedale

Termini Imerese

Termini Imerese, rinviato l’evento “Note e Sorrisi di Natale” per maltempo

Termini Imerese

Termini Imerese, smarrito portafoglio presso il benzinaio “Gatto”

Termini Imerese

Domani l’ultimo saluto ad Asia Di Salvo: Termini Imerese si stringerà attorno alla sua luce

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1