Termini Imerese, smarrito un portafoglio nei pressi di Unieuro: appello ai cittadini

Nel pomeriggio di oggi a Termini Imerese è stato smarrito un portafoglio maschile di marca Tommy Hilfiger nella zona tra il punto vendita Unieuro e l’ingresso secondario di Stockato (lato ex punto vendita Fortè).
All’interno si trovano documenti personali di rilevante importanza per il legittimo proprietario. Per questo motivo si rivolge un appello a chiunque lo abbia rinvenuto o dovesse trovarlo affinché provveda alla restituzione, anche in forma anonima.
Chiunque disponga di informazioni utili è invitato a collaborare per agevolare il recupero degli effetti personali e dei documenti contenuti nel portafoglio.
Contattare Giorgia Scarpulla per la restituzione o notizie riguardo al portafoglio, oppure, contattare direttamente la redazione di himeraweb.it.
La collaborazione della cittadinanza risulta fondamentale per una rapida risoluzione della vicenda.