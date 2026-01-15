Termini Imerese: sospesi temporaneamente i divieti di sosta per lo spazzamento meccanizzato in via Principe di Piemonte

Il Comune di Termini Imerese informa la cittadinanza che, a causa dei lavori attualmente in corso nella zona compresa tra via Principe di Piemonte e via Circonvallazione Castello, sono stati sospesi temporaneamente i consueti divieti di sosta del venerdì mattina, normalmente previsti per consentire lo spazzamento meccanizzato delle strade.
La decisione, adottata dall’Amministrazione comunale, nasce dall’esigenza di ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti, tenuto conto delle modifiche alla viabilità e delle limitazioni già determinate dal cantiere in corso.
Fino al termine dei lavori, dunque, la sosta sarà regolarmente autorizzata nelle aree interessate e in quelle limitrofe, senza l’applicazione dei consueti provvedimenti restrittivi legati alle operazioni di pulizia stradale.
L’avviso è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del Comune, con l’invito alla massima diffusione dell’informazione, così da garantire una corretta e puntuale conoscenza del provvedimento da parte di tutta la cittadinanza.
Il provvedimento porta la firma del Sindaco Maria Terranova e dell’Assessore Giuseppe Di Maio, che ribadiscono l’attenzione dell’Amministrazione comunale nel conciliare le esigenze dei lavori pubblici con quelle quotidiane dei cittadini di Termini Imerese.