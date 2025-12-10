Termini Imerese: storie di servizio, vite di coraggio: raduno regionale del “Nastro Verde”

Termini Imerese è stata teatro, lo scorso 6 dicembre, di un evento di altissimo profilo istituzionale e simbolico: il Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale del Nastro Verde, prestigiosa realtà che riunisce i militari decorati con Medaglia d’Oro Mauriziana per aver maturato almeno 50 anni (10 lustri) di irreprensibile carriera al servizio dello Stato.

Guidati dal Presidente Regionale per la Sicilia, Luogotenente dei Carabinieri Salvatore Messineo, già Comandante della Stazione dei Carabinieri di Termini Imerese, i decorati “mauriziani” provenienti da tutta la regione si sono riuniti in una giornata intensa, all’insegna dell’amicizia, della memoria condivisa e dei valori fondanti dell’Associazione: amore per la Patria, senso del dovere e servizio alla comunità.

Cultura e storia: la visita a Himera

La mattinata si è aperta con una suggestiva visita al Parco Archeologico di Himera, accompagnati dalla preziosa guida dell’Architetto Mimmo Targia, direttore del Parco, splendidamente coadiuvato dall’Architetto Roberto Tedesco, consulente per la promozione e valorizzazione del sito. I due esperti hanno illustrato ai presenti i reperti e la storia dell’antica città, offrendo una conversazione ricca di contenuti culturali e spunti di riflessione sull’identità del territorio.

Il programma ufficiale del raduno

Il programma della giornata ha seguito un calendario preciso e solenne:

Ore 10:30 : visita al Parco Archeologico di Himera

Ore 13:00 : pranzo sociale presso il Ristorante Moby Dick

Ore 16:00 : visita al Museo Civico Baldassarre Romano

Ore 18:00: Santa Messa nel Duomo di Termini Imerese

Il raduno ha visto la presenza ufficiale della Sezione Sicilia – Palermo dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde per Militari Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana”, con la firma istituzionale del Presidente Regionale Lgt. cc. Salvatore Messineo.

L’incontro istituzionale al Comune

Dopo il pranzo sociale, i partecipanti hanno raggiunto la sede storica del Comune di Termini Imerese, in Piazza Duomo, dove sono intervenuti la Sindaca Maria Terranova e il Presidente del Consiglio Comunale Michele Longo per il saluto ufficiale.

In questa occasione sono stati consegnati attestati e riconoscimenti di onorificenza “Mauriziana”, sottolineando il valore morale e istituzionale di tale decorazione: una delle più alte attestazioni di fedeltà allo Stato, conferita a militari che hanno dimostrato, per mezzo secolo, disciplina, onore e spirito di servizio.

Particolarmente significativa anche la consegna simbolica della medaglia e del riconoscimento istituzionale alla Sindaca Maria Terranova e al Presidente del Consiglio Comunale Michele Longo, a testimonianza del legame tra le istituzioni civili e il mondo militare e del rispetto verso chi ha dedicato la propria vita alla sicurezza del Paese.

La dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale

Molto toccante la dichiarazione di Michele Longo:

“È stata una giornata ricca di affetto, amicizia e cultura.

Per me è stata memorabile stare insieme a loro, uomini dello Stato, che hanno dato tantissimo alle loro comunità di appartenenza con i veri valori che li hanno contraddistinti nel tempo.

Volevo esprimere la mia gratitudine al Luogotenente Salvatore Messineo, già comandante della Stazione dei Carabinieri di Termini Imerese, e a tutti loro per questa bella iniziativa dell’Associazione Nastro Verde”.

Presenze illustri e testimonianze di valore

A rendere ancora più solenne l’evento, la presenza di prestigiosi uomini dello Stato appartenenti a tutti i Corpi Militari e alle Forze dell’Ordine, simbolo vivente di un’Italia fatta di sacrificio e dedizione.

Tra i presenti anche il Luogotenente dei Carabinieri Benedetto Salvino, sopravvissuto all’attentato di Nassiriya, testimone diretto di una delle pagine più dolorose e eroiche della storia italiana recente.

Il momento spirituale

La giornata si è conclusa con la Santa Messa nel Duomo di Termini Imerese, presieduta da Padre Antonio Todaro, che nell’omelia ha posto l’accento sui valori della lealtà, del sacrificio e dell’onore, principi che ispirano profondamente l’azione dell’Associazione Nastro Verde.

Un riconoscimento che è memoria viva

Il raduno del 6 dicembre ha rappresentato non solo un incontro celebrativo, ma un autentico atto di custodia della memoria: la Medaglia Mauriziana non è soltanto un’onorificenza, ma un simbolo vivente di continuità tra generazioni di servitori dello Stato.

Termini Imerese, per un giorno, si è fatta capitale siciliana dei valori militari e civili più autentici, rinsaldando il legame tra istituzioni, cittadinanza e uomini dello Stato.