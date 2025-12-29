Termini Imerese: Successo nella Kickboxing alla Prima Tappa Regionale WTKA

Domenica 21 dicembre, Montelepre è stata la cornice di un evento che ha visto brillare gli atleti di Termini Imerese, impegnati nella prima tappa regionale della WTKA (World Traditional Kickboxing Association) di kickboxing. Con grande determinazione, i nove giovani atleti del team, capitanati dal maestro Daniele Cancilla, hanno portato a casa risultati straordinari, dimostrando la crescita e la passione che da anni contraddistingue la città nel panorama sportivo regionale.

I Protagonisti: successi e debutti

A colpire di più sono stati i successi dei più giovani, che hanno mostrato grande coraggio e spirito combattivo. Tra i debuttanti, Simon Orlando e Dino La Bua si sono distinti, conquistando il secondo posto nella categoria dei “piccoli”. La loro prima esperienza sul ring non ha frenato la loro energia, regalando loro una medaglia d’argento che segna l’inizio di un promettente percorso.

Un altro argento è arrivato grazie al piccolo Anthony Dattilo. Nonostante abbia combattuto con grande intensità, quasi da “furia“, il suo stile, purtroppo, non è stato apprezzato pienamente dagli arbitri. Tuttavia, il suo spirito di combattimento non è passato inosservato, e il suo talento non mancherà di emergere nelle prossime competizioni.

Ma a far brillare davvero il team sono state le ragazze. Emily Pruiti e Marta Sansone, entrambe al primo esordio nella categoria femminile, si sono distinte per il loro coraggio e determinazione, conquistando il primo posto in un combattimento che ha visto entrambe combattere come vere e proprie leonesse. Un risultato che ha emozionato non solo i presenti, ma anche l’intero gruppo di supporto.

Gaia Franchina, invece, ha conquistato un altro argento, dimostrando di avere tutte le potenzialità per arrivare al vertice in futuro, a soli pochi passi dal primo posto.

Esordio Strepitoso per Gabriele di Salvo e Riccardo Marino

Un applauso particolare va a Gabriele Di Salvo, che ha regalato uno spettacolare esordio vincendo la sua finale con un KO fulminante, una dimostrazione di forza e tecnica che ha lasciato il pubblico senza fiato. Gabriele ha messo in mostra tutto il suo talento, conquistando meritatamente l’oro.

Un altro argento è arrivato grazie a Francesco Incandela, che ha mostrato grande determinazione e tecnica sul ring. Ma la vera sorpresa della giornata è stata la vittoria di Riccardo Marino, che ha dominato il suo avversario con una performance impeccabile, guadagnandosi la medaglia d’oro grazie alla sua superiorità tecnica.

Un Merito ai Più Piccoli: Alan, Calogero e Greta

Non possiamo dimenticare i più piccoli del team: Alan Franciamore, Calogero Passafiume e Greta Vega, che, nonostante la loro giovane età (5-6 anni), hanno affrontato il combattimento con grande grinta e senza timore. La loro partecipazione ha arricchito ulteriormente la giornata, facendo emergere il talento che crescerà con il tempo.

Il Maestro Daniele Cancilla: orgoglio e passione per la kickboxing

“Vedere questi ragazzi combattere con passione e determinazione è una grande soddisfazione”, ha commentato il maestro Daniele Cancilla, che da anni guida il team con impegno e dedizione.

“Quando vedo la passione per la kickboxing che trasmetto bruciare dentro di loro, mi sento orgoglioso di far parte di questa squadra. Ogni trionfo, ogni passo avanti, è il frutto di sacrifici e tanto allenamento.”

Il successo di Termini Imerese alla prima tappa regionale WTKA è una conferma del talento e della passione che la città continua a coltivare in questo sport, e non c’è dubbio che, con una squadra così motivata, il futuro della kickboxing a Termini Imerese è più che mai brillante.

Con una squadra di atleti così determinati e un maestro che sa trasmettere tanto entusiasmo e competenza, il successo a Montelepre è solo l’inizio. Termini Imerese può essere orgogliosa dei suoi giovani combattenti, pronti a scrivere nuove pagine di storia sportiva.