Termini Imerese, svelati i nomi dei concorrenti della terza edizione dell’Ntinna a Mari 2025

Il Comitato Organizzatore dell’Ntinna a Mari di Termini Imerese ha annunciato oggi che le iscrizioni alla terza edizione del tradizionale gioco marinaro, in programma sabato 13 settembre sul molo di Termini Imerese, sono ufficialmente concluse.

Nelle scorse ore è cresciuta la curiosità tra chi ha mandato la candidatura per partecipare al gioco che unisce fede, tradizione e divertimento.

Di seguito i nomi dei 20 concorrenti ufficiali.

Regolamento e novità

Come da regolamento, tutti i partecipanti prenderanno parte alla prima prova in maschera. Non si tratta soltanto di un momento goliardico: Termini Imerese vanta il titolo di città con il Carnevale più antico di Sicilia, ogni concorrente dunque è chiamato a travestirsi, dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività.

Oltre al premio principale – un buono spesa da 100 € presso il supermercato Sisa per chi riuscirà a conquistare la bandierina – sarà consegnato anche un premio speciale alla miglior maschera, consistente in un servizio completo offerto dal barbershop “Biagio – Accendi il tuo look”.

La festa proseguirà domenica 14 settembre con la tradizionale processione in onore di Maria SS. della Catena in mare e con la tradizionale cursa chi lanciteddi ( corsa con le barche).

In questo caso, il primo premio sarà un buono spesa da 100 € presso il supermercato Ard di Termini Imerese.

Ad animare il pomeriggio dell’Antinna a Mari, oltre al calore del pubblico e al sole settembrino, ci sarà la selezione musicale a cura di Arcodix Dj, pronta a scaldare gli animi dei concorrenti e dei presenti.

Elenco dei partecipanti

Ecco i nomi dei protagonisti della terza edizione dell’Antinna a Mari di Termini Imerese:

Antonino La Bua

Giuseppe Rio

Francesco Sgadari

Giuseppe Scaglione

Giuseppe Augetto

Gianluca Carlisi

Giuseppe Preiti

Emiliano Corso

Giuseppe Barba

Francesco D’Amico

Pietro Sacco

Paolo Scaglione

Alessandro Terrana

Angelo Rizzotto

Gandolfo Rizzotto

Giovanni Terrana

Giovanni Scalia

Alessandro D’Amato

Davide Giuca

Filippo Marrella

Una tradizione che rivive

La ‘Ntinna a mari, da sempre, incarna l’essenza delle feste marinare siciliane: tra religione, folklore, abilità e sorrisi. La sua rinascita a Termini Imerese ne sottolinea il valore simbolico di tradizione condivisa e resilienza culturale.

