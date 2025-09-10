Notizie
Gio. Set 11th, 2025

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, svelati i nomi dei concorrenti della terza edizione dell’Ntinna a Mari 2025

di redazione #antinna a mari #Festeggiamenti Madonna Della Catena #himeraweb.it #Maria SS. della Catena #termini imerese

 Il Comitato Organizzatore dell’Ntinna a Mari di Termini Imerese ha annunciato oggi che le iscrizioni alla terza edizione del tradizionale gioco marinaro, in programma sabato 13 settembre sul molo di Termini Imerese, sono ufficialmente concluse. 
Nelle scorse ore è cresciuta la curiosità tra chi ha mandato la candidatura per partecipare al gioco che unisce fede, tradizione e divertimento. 
Di seguito i nomi dei 20 concorrenti ufficiali. 

Regolamento e novità

Come da regolamento, tutti i partecipanti prenderanno parte alla prima prova in maschera. Non si tratta soltanto di un momento goliardico:  Termini Imerese vanta il titolo di città con il Carnevale più antico di Sicilia, ogni concorrente dunque è chiamato a travestirsi, dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività.

Oltre al premio principale – un buono spesa da 100 € presso il supermercato Sisa per chi riuscirà a conquistare la bandierina – sarà consegnato anche un premio speciale alla miglior maschera, consistente in un servizio completo offerto dal barbershop “Biagio – Accendi il tuo look”.

La festa proseguirà domenica 14 settembre con la tradizionale processione in onore di Maria SS. della Catena in mare e con la tradizionale cursa chi lanciteddi ( corsa con le barche).
In questo caso, il primo premio sarà un buono spesa da 100 € presso il supermercato Ard di Termini Imerese.

Ad animare il pomeriggio dell’Antinna a Mari, oltre al calore del pubblico e al sole settembrino, ci sarà la selezione musicale a cura di Arcodix Dj, pronta a scaldare gli animi dei concorrenti e dei presenti.

Elenco dei partecipanti

Ecco i nomi dei protagonisti della terza edizione dell’Antinna a Mari di Termini Imerese:

  • Antonino La Bua

  • Giuseppe Rio

  • Francesco Sgadari

  • Giuseppe Scaglione

  • Giuseppe Augetto

  • Gianluca Carlisi

  • Giuseppe Preiti

  • Emiliano Corso

  • Giuseppe Barba

  • Francesco D’Amico

  • Pietro Sacco

  • Paolo Scaglione

  • Alessandro Terrana

  • Angelo Rizzotto

  • Gandolfo Rizzotto

  • Giovanni Terrana

  • Giovanni Scalia

  • Alessandro D’Amato

  • Davide Giuca

  • Filippo Marrella

Una tradizione che rivive

La ‘Ntinna a mari, da sempre, incarna l’essenza delle feste marinare siciliane: tra religione, folklore, abilità e sorrisi. La sua rinascita a Termini Imerese ne sottolinea il valore simbolico di tradizione condivisa e resilienza culturale.

Per aggiornamenti e ulteriori dettagli: www.himeraweb.it

di redazione

1