Termini Imerese: tentativo di furto al ristorante “Tocca a Tia”: nel mirino un simbolo di riscatto sociale

Un nuovo episodio colpisce il tessuto sociale della città. Nella notte, il ristorante solidale Tocca a Tia è stato nuovamente oggetto di un’intrusione, con ogni probabilità legata a un tentativo di furto. Si tratta del secondo episodio simile che coinvolge la struttura, già in passato bersaglio di atti analoghi.

Secondo quanto emerso, ignoti si sarebbero introdotti all’interno del locale durante le ore notturne, provocando danni che, seppur ancora in fase di quantificazione, hanno lasciato un segno profondo non solo sul piano materiale, ma soprattutto umano e simbolico.

Un colpo al cuore di un progetto sociale

A essere colpito, infatti, non è soltanto un esercizio commerciale, ma una realtà che rappresenta molto di più per il territorio.

“Tocca a Tia” è un progetto di ristorazione sociale che offre opportunità concrete a giovani che affrontano situazioni di fragilità, trasformando il lavoro in uno strumento di riscatto e inclusione.

Nel post pubblicato sui social dalla stessa realtà si legge chiaramente il senso di quanto accaduto: «ciò che ferisce davvero non è solo il danno materiale: è la violazione di un luogo che per noi rappresenta molto di più». Parole che restituiscono la portata emotiva dell’episodio.

Un luogo in cui la cucina diventa occasione di crescita, formazione e dignità, e dove – come sottolineato ancora nel messaggio – «il lavoro non è solo lavoro: è formazione, crescita, riconoscimento».

“Colpiti, ma non piegati”

Profonda l’amarezza espressa dai responsabili, che non nascondono il dolore ma rilanciano con determinazione. «Entrare qui di notte per distruggere o rubare significa colpire sogni, percorsi di rinascita, una comunità», si legge ancora nel post.

Nonostante tutto, però, il messaggio è chiaro: nessuna resa. Il ristorante resterà chiuso nella giornata odierna per consentire il ripristino dei locali, ma la riapertura è già prevista per domani.

La risposta: inclusione e comunità

In un momento difficile, a emergere è soprattutto la forza della rete sociale che ruota attorno al progetto. La comunità si stringe attorno al “Tocca a Tia”, riconoscendone il valore e sostenendone il percorso.

E proprio da qui parte anche un messaggio rivolto a chi ha compiuto il gesto, riportato senza rabbia ma con fermezza: «se vuoi cambiare strada, qui c’è posto anche per te».

Un segnale forte, che trasforma anche un episodio negativo in un’occasione per ribadire un principio semplice ma potente: nessuno è escluso, se decide davvero di ricominciare.