Termini Imerese: tifosi in piazza dopo la vittoria del Paris Sant-German per “celebrare” la sconfitta dell’Inter – I VIDEO

A Termini Imerese, dopo il risultato della partita tra il Paris Saint – Germain e l’Inter, alcuni tifosi che speravano nella sconfitta della squadra nero-azzurra sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria della squadra francese. Tutto lecito e normale, ogni tifoso tende sempre a festeggiare una vittoria, ma non nel caso in questione: i tifosi hanno organizzato un vero e proprio funerale per la squadra perdente.

Bare in mogano, o semplicemente in cartone e dipinte con i colori dell’Inter, hanno sfilato lungo il Belvedere di Termini Imerese. Tra tutte è diventata virale sui social la bara creata da una ditta funebre cittadina che ha sfilato con la bara sul furgoncino funebre addobbato per l’occasione.

Fiori freschi, manifesti funebri con scritto:”Giorno 31 maggio è venuta a mancare all’affetto dei suoi tifosi la mitica Inter. Ha combattuto la sua battaglia, Ma non era abbastanza forte da vincerla. Il funerale sarà celebrato sabato 31 maggio alle ore 23:30 presso Arena München – Monaco di Baviera“; questa la cornice attorno alla bara nera posta sul furgoncino funebre.

La scena diventata virale sui social, in particolare Tik-Tok, dove ha raggiunto quasi 77mila visualizzazioni, ha divertito tutti coloro che si erano radunati in piazza Duomo per seguire la partita da uno dei maxi schermi montati dalle numerose attività commerciali della città.

Il furgoncino ha poi sfilato lungo le strade cittadine accompagnato da un corteo composto da ciclomotori e auto che suonavano senza sosta il clacson.

Il video è stato realizzato e pubblicato da Filippo Cirino.

Non solo Termini Imerese

Non solo Termini Imerese, anche nella vicina Trabia non è mancato il corteo funebre per la perdita dell’Inter. Sui social,infatti, molti hanno pubblicato il video di alcuni giovani trasportare una bara in mogano fuori da un bar, improvvisando poi un corteo funebre lungo il corso principale.

Una partita che ha segnato un po’ tutti insomma: da una parte i tifosi delusi dal triste risultato e gli avversari, ne hanno approfittato per creare un momento di ilarità.

Questa redazione ci tiene a ricordare l’importanza dei valori calcistici, consci di quanto per molti sia una vera fede che va oltre ogni cosa. Ricordiamo che:”nel calcio, come nella vita, non conta solo il risultato. Ogni partita è un’occasione per crescere, imparare e dimostrare chi si è davvero!”.