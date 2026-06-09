Termini Imerese, torna “Strada Verdura in Festa”: tradizione, spettacolo e identità nel cuore della città

La storica Via Verdura si prepara a tornare protagonista della vita cittadina con una nuova edizione di “Strada Verdura in Festa”, la manifestazione che negli ultimi anni è diventata un appuntamento simbolo della valorizzazione delle tradizioni popolari e dell’identità culturale termitana.

L’iniziativa, promossa per animare uno dei luoghi più rappresentativi della città bassa, prenderà il via il prossimo 13 giugno, in concomitanza con i festeggiamenti dedicati a Sant’Antoninello, figura particolarmente cara alla comunità locale. Per l’occasione, la strada si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, capace di unire spettacolo, cultura e partecipazione popolare.

Il programma della serata prevede alle ore 19.30 l’esibizione dell’Opera dei Pupi di Angelo Sicilia, una delle espressioni più autentiche della tradizione teatrale siciliana. L’Opera dei Pupi, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, rappresenta infatti uno dei simboli più significativi della cultura dell’Isola e continua ancora oggi ad affascinare adulti e bambini.

A seguire, alle 21.30, spazio alla musica dal vivo con il concerto della ArAciu Band, che accompagnerà il pubblico in una serata all’insegna della convivialità e del divertimento.

L’appuntamento raddoppia

L’edizione 2026 porta con sé una novità importante: “Strada Verdura in Festa” raddoppia. Oltre all’appuntamento di giugno, infatti, è già prevista una seconda grande giornata celebrativa nel mese di luglio, quando tornerà la manifestazione estiva “Strata Virdura in Festa”, evento che coinvolgerà l’intera città con spettacoli, intrattenimento e iniziative dedicate alle famiglie. La data ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di restituire centralità a una delle vie più iconiche di Termini Imerese. Conosciuta da generazioni di cittadini come “Strata Virdura”, l’attuale Via Verdura rappresentava un tempo il cuore pulsante del commercio locale, sede di un vivace mercato frequentato non solo dai termitani ma anche dagli abitanti dei comuni vicini. Bancarelle, botteghe e attività artigianali animavano quotidianamente la strada, trasformandola in un luogo di incontro e socialità.

Negli ultimi anni, grazie alla manifestazione, questo patrimonio di memoria collettiva è stato progressivamente recuperato e valorizzato. L’evento si inserisce in un più ampio percorso di promozione culturale che punta a riscoprire gli spazi storici della città e a rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

Termini Imerese, città dalle antiche origini greche e nota per il suo importante patrimonio storico, archeologico e religioso, conferma così la propria vocazione a fare della cultura e delle tradizioni un motore di aggregazione e sviluppo territoriale. Tra eventi popolari, feste religiose e manifestazioni identitarie, il calendario cittadino continua a rappresentare uno degli elementi più significativi della vita sociale del comprensorio palermitano.

L’appuntamento del 13 giugno si annuncia dunque come una nuova occasione per cittadini e visitatori di riscoprire il fascino di una strada che appartiene alla memoria collettiva dei termitani e che, ancora una volta, tornerà a riempirsi di colori, musica e partecipazione.