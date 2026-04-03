Termini Imerese, tra fede e storia si rinnova il rito del Venerdì Santo: alle 19 la processione del Cristo Morto e dell’Addolorata

Si rinnova oggi, nel giorno più intenso e carico di significato della cristianità, il rito della processione del Cristo Morto e della Beata Vergine Maria Addolorata. Alle ore 19:00, dalla Chiesa Madre di San Nicola di Bari, prenderà il via uno dei momenti più solenni e identitari per la comunità di Termini Imerese.

Un appuntamento che non è soltanto tradizione, ma esperienza collettiva di fede: un cammino lento, scandito dal silenzio e dalla preghiera, in cui la città si raccoglie attorno al mistero della Passione di Cristo, rivivendone il dolore con partecipazione autentica.

Le radici di un rito antico

La processione affonda le sue origini in una devozione secolare, profondamente intrecciata alla storia religiosa e sociale della città. Già nel XVIII secolo si ha traccia della presenza della “Compagnia della Soledad”, antesignana dell’attuale Confraternita del SS. Crocifisso e di Maria SS. Addolorata, custode del rito e delle sue tradizioni.

Come in molte realtà siciliane, le processioni del Venerdì Santo si sviluppano a partire dall’età moderna, quando le confraternite diventano protagoniste della vita religiosa e contribuiscono a diffondere forme di pietà popolare capaci di coinvolgere l’intera comunità. A Termini Imerese, questo patrimonio si è conservato nel tempo, mantenendo intatta la sua forza evocativa.

Il significato spirituale

La processione del Cristo Morto rappresenta uno dei momenti più intensi della Settimana Santa: è il tempo del dolore, della sospensione, del silenzio. Il Cristo deposto, portato a spalla dai confrati, diventa simbolo della fragilità umana, mentre la Vergine Addolorata incarna il dolore universale di una madre.

Il corteo si trasforma così in un vero e proprio pellegrinaggio interiore. Le marce funebri accompagnano il cammino, ma è soprattutto il silenzio a parlare: un silenzio che unisce, che invita alla riflessione, che restituisce alla città un tempo diverso, sospeso tra memoria e spiritualità.

Il rito oggi

Anche quest’anno la processione attraverserà le vie del centro storico, seguendo un percorso che è ormai parte della memoria collettiva. Ad aprire il corteo saranno le confraternite cittadine, seguite dai simboli della Passione e dai simulacri del Cristo Morto e dell’Addolorata.

Il suono della troccola, antico strumento ligneo, scandirà i momenti del cammino, sostituendo le campane in segno di lutto. Un dettaglio che, insieme alle luci soffuse e alla partecipazione composta dei fedeli, contribuisce a creare un’atmosfera profondamente suggestiva.

Tra passato e presente

Quella del Venerdì Santo a Termini Imerese è molto più di una manifestazione religiosa: è un rito che attraversa i secoli, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della fede e dell’identità.

In un tempo che corre veloce, la processione resta un momento di pausa e di ritorno all’essenziale. Un patrimonio immateriale che continua a vivere grazie alla devozione di un popolo che, anno dopo anno, rinnova il proprio legame con la storia, la tradizione e il sacro.