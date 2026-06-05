Notizie
Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione
Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026
Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto
Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà
Antica Pescheria Saverino confermata promotore di “Pescatori a Tavola” 2026: eccellenza del mare siciliano e valorizzazione del Made in Italy
Calcio a 5, l’Altavilla guarda al futuro: stage di selezione per i giovani talenti
Terna completa l’arrivo dei tre mega trasformatori da 400 tonnellate per il collegamento subacqueo
Due ori ai Campionati Italiani di Tennis Tavolo: Clara Cumbo porta in alto il nome di Termini Imerese
Campofelice di Roccella in festa per i 100 anni di Zia Giovannina: un secolo di storia, memoria e valori
“Il demonio è in casa”: la strage di Altavilla, torture, riti religiosi e tre omicidi. Ora la Procura chiede 30 anni per il padre
Sab. Giu 6th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Culto Religioso e processioni Palermo Termini Imerese

Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione

di redazione #Culto religioso #himeraweb.it #Madonna della Consolazione #Santuario Madonna della consolazione #Sicilia #termini imerese

Ci sono eventi che, pur nella loro semplicità, raccontano la vitalità di una comunità e la capacità della Chiesa di rinnovarsi attraverso il servizio e la disponibilità dei suoi fedeli. È quanto accaduto ieri pomeriggio, quando otto membri della Parrocchia Santuario Madonna della Consolazione hanno ricevuto il mandato di Ministri Straordinari della Comunione dall’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice.

La celebrazione, svoltasi nella suggestiva cornice della Cattedrale di Palermo, ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale, che vede così arricchirsi il numero dei fedeli chiamati a svolgere uno dei servizi più delicati e preziosi della vita ecclesiale.

A ricevere il mandato sono stati Romina Palmisano, Rosanna Coffaro, Antonella Miceli, Margherita Norrito, Angelo Filippone, Giuseppe Calderaro, Giuseppe Cusimano e Filippo Palumberi. Otto volti, otto storie diverse, accomunate dalla scelta di mettere il proprio tempo e la propria fede al servizio degli altri, in particolare degli anziani, degli ammalati e di quanti sono impossibilitati a partecipare regolarmente alle celebrazioni liturgiche.

L’istituzione dei nuovi Ministri Straordinari della Comunione rappresenta molto più di un incarico operativo. È il segno concreto di una comunità che cresce nella corresponsabilità e nella partecipazione, affidando a uomini e donne preparati il compito di portare l’Eucaristia e, con essa, la vicinanza della Chiesa a chi vive situazioni di fragilità, sofferenza o isolamento.

Particolarmente intensa l’emozione vissuta dai nuovi ministri e dai loro familiari durante il conferimento del mandato. Un momento che segna l’inizio di un nuovo percorso di servizio e testimonianza, vissuto nella consapevolezza che l’Eucaristia è il cuore della vita cristiana e il fondamento della comunione tra i fedeli.

La comunità della Madonna della Consolazione ha accolto con gioia questa nuova presenza ministeriale, riconoscendola come un autentico dono per la vita parrocchiale.

«Accogliamo con gioia e gratitudine questi fratelli e sorelle – è il sentimento condiviso dalla comunità – certi che il loro servizio sarà segno dell’amore di Cristo e dono prezioso per tutti. Li accompagniamo con l’affetto, la preghiera e la vicinanza dell’intera famiglia parrocchiale».

Il prossimo appuntamento sarà domenica 7 giugno, durante la celebrazione eucaristica delle ore 11.00, quando il parroco presenterà ufficialmente i nuovi Ministri Straordinari della Comunione all’intera assemblea dei fedeli. Un momento che consentirà alla comunità di accoglierli nel loro nuovo servizio e di condividere con loro la responsabilità di una missione che affonda le proprie radici nell’ascolto, nella carità e nella cura delle persone più fragili.

Un passaggio importante per la vita della parrocchia, che guarda al futuro rafforzando quella rete di prossimità e attenzione verso gli ultimi che costituisce uno dei volti più autentici della testimonianza cristiana.

di redazione

Related Post

prima pagina 2 Sport Termini Imerese

Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

redazione Giu 5, 2026
Storie di speranza Termini Imerese

Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto

redazione Giu 5, 2026
Solidarietà Storie di speranza Termini Imerese

Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà

redazione Giu 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Culto Religioso e processioni Palermo Termini Imerese

Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione

prima pagina 2 Sport Termini Imerese

Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

Storie di speranza Termini Imerese

Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto

Solidarietà Storie di speranza Termini Imerese

Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1