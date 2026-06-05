Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione

Ci sono eventi che, pur nella loro semplicità, raccontano la vitalità di una comunità e la capacità della Chiesa di rinnovarsi attraverso il servizio e la disponibilità dei suoi fedeli. È quanto accaduto ieri pomeriggio, quando otto membri della Parrocchia Santuario Madonna della Consolazione hanno ricevuto il mandato di Ministri Straordinari della Comunione dall’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice.

La celebrazione, svoltasi nella suggestiva cornice della Cattedrale di Palermo, ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale, che vede così arricchirsi il numero dei fedeli chiamati a svolgere uno dei servizi più delicati e preziosi della vita ecclesiale.

A ricevere il mandato sono stati Romina Palmisano, Rosanna Coffaro, Antonella Miceli, Margherita Norrito, Angelo Filippone, Giuseppe Calderaro, Giuseppe Cusimano e Filippo Palumberi. Otto volti, otto storie diverse, accomunate dalla scelta di mettere il proprio tempo e la propria fede al servizio degli altri, in particolare degli anziani, degli ammalati e di quanti sono impossibilitati a partecipare regolarmente alle celebrazioni liturgiche.

L’istituzione dei nuovi Ministri Straordinari della Comunione rappresenta molto più di un incarico operativo. È il segno concreto di una comunità che cresce nella corresponsabilità e nella partecipazione, affidando a uomini e donne preparati il compito di portare l’Eucaristia e, con essa, la vicinanza della Chiesa a chi vive situazioni di fragilità, sofferenza o isolamento.

Particolarmente intensa l’emozione vissuta dai nuovi ministri e dai loro familiari durante il conferimento del mandato. Un momento che segna l’inizio di un nuovo percorso di servizio e testimonianza, vissuto nella consapevolezza che l’Eucaristia è il cuore della vita cristiana e il fondamento della comunione tra i fedeli.

La comunità della Madonna della Consolazione ha accolto con gioia questa nuova presenza ministeriale, riconoscendola come un autentico dono per la vita parrocchiale.

«Accogliamo con gioia e gratitudine questi fratelli e sorelle – è il sentimento condiviso dalla comunità – certi che il loro servizio sarà segno dell’amore di Cristo e dono prezioso per tutti. Li accompagniamo con l’affetto, la preghiera e la vicinanza dell’intera famiglia parrocchiale».

Il prossimo appuntamento sarà domenica 7 giugno, durante la celebrazione eucaristica delle ore 11.00, quando il parroco presenterà ufficialmente i nuovi Ministri Straordinari della Comunione all’intera assemblea dei fedeli. Un momento che consentirà alla comunità di accoglierli nel loro nuovo servizio e di condividere con loro la responsabilità di una missione che affonda le proprie radici nell’ascolto, nella carità e nella cura delle persone più fragili.

Un passaggio importante per la vita della parrocchia, che guarda al futuro rafforzando quella rete di prossimità e attenzione verso gli ultimi che costituisce uno dei volti più autentici della testimonianza cristiana.