Termitano sotto controllo: droga, armi e guida illegale nel bilancio dei Carabinieri

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri del Reparto Territoriale che, con il supporto delle Stazioni dipendenti, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile, hanno messo in campo un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa.

Il bilancio dell’attività è significativo: 16 persone denunciate in stato di libertà e numerose violazioni amministrative accertate.

A Termini Imerese, una donna di 52 anni, titolare di un esercizio commerciale, è stata denunciata per inosservanza delle normative sulla tutela della salute dei lavoratori e per aver installato un sistema di videosorveglianza privo delle autorizzazioni previste.

A Caccamo, tre uomini di 26, 38 e 39 anni sono stati sorpresi in possesso di coltelli e strumenti atti a offendere senza giustificato motivo.

Tra Trabia e il territorio termitano, sette persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni sono state denunciate per guida senza patente, con recidiva nel biennio. Nell’ambito degli stessi controlli, altri tre giovani, tra i 18 e i 25 anni, sono stati deferiti perché trovati alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

L’azione preventiva ha inoltre portato alla segnalazione di otto persone, tra i 18 e i 27 anni, alla Prefettura di Palermo, poiché trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale.

Nel complesso, i militari hanno identificato 110 persone e controllato 55 veicoli. Le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada superano i 23mila euro, con il fermo amministrativo di 17 autovetture e il sequestro di due motocicli.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: tutti gli indagati sono da ritenersi tali fino a eventuale sentenza definitiva.