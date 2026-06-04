Notizie
Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione
Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026
Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto
Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà
Antica Pescheria Saverino confermata promotore di “Pescatori a Tavola” 2026: eccellenza del mare siciliano e valorizzazione del Made in Italy
Calcio a 5, l’Altavilla guarda al futuro: stage di selezione per i giovani talenti
Terna completa l’arrivo dei tre mega trasformatori da 400 tonnellate per il collegamento subacqueo
Due ori ai Campionati Italiani di Tennis Tavolo: Clara Cumbo porta in alto il nome di Termini Imerese
Campofelice di Roccella in festa per i 100 anni di Zia Giovannina: un secolo di storia, memoria e valori
“Il demonio è in casa”: la strage di Altavilla, torture, riti religiosi e tre omicidi. Ora la Procura chiede 30 anni per il padre
Sab. Giu 6th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
prima pagina 2 Termini Imerese

Terna completa l’arrivo dei tre mega trasformatori da 400 tonnellate per il collegamento subacqueo

di redazione #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese #Terna #trasporti

Si sono concluse oggi le operazioni relative all’ultimo dei tre trasporti eccezionali di trasformatori destinati alla stazione di conversione del Tyrrhenian Link Est a Termini Imerese. I macchinari, ciascuno del peso di circa 400 tonnellate, rappresentano componenti chiave del progetto infrastrutturale in corso di realizzazione.

Le operazioni erano iniziate nella notte del 27 maggio con il primo trasferimento dal porto di Termini Imerese al sito della futura stazione, proseguite il 30 maggio con un secondo convoglio e concluse questa mattina con l’arrivo dell’ultimo trasformatore, partito nella notte del 3 giugno.

I trasformatori, realizzati da Siemens Energy, sono stati movimentati attraverso un articolato piano logistico che ha previsto l’impiego di mezzi speciali di grande portata e il coordinamento di diverse attività specializzate nella gestione di trasporti eccezionali.

Per contenere l’impatto sulla viabilità cittadina, le operazioni si sono svolte in orario notturno lungo il percorso autorizzato, con il supporto delle autorità competenti e delle imprese coinvolte nelle attività logistiche.

Il completamento delle consegne segna un ulteriore avanzamento del Tyrrhenian Link, il progetto di Terna da circa 3,7 miliardi di euro che prevede la realizzazione di due collegamenti in corrente continua a 500 kV: il ramo Est tra Sicilia e Campania e il ramo Ovest tra Sicilia e Sardegna. L’infrastruttura avrà una lunghezza complessiva di circa 970 chilometri di cavi sottomarini.

 

di redazione

Related Post

Culto Religioso e processioni Palermo Termini Imerese

Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione

redazione Giu 5, 2026
prima pagina 2 Sport Termini Imerese

Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

redazione Giu 5, 2026
Storie di speranza Termini Imerese

Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto

redazione Giu 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Culto Religioso e processioni Palermo Termini Imerese

Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione

prima pagina 2 Sport Termini Imerese

Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

Storie di speranza Termini Imerese

Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto

Solidarietà Storie di speranza Termini Imerese

Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1