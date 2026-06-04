Terna completa l’arrivo dei tre mega trasformatori da 400 tonnellate per il collegamento subacqueo

Si sono concluse oggi le operazioni relative all’ultimo dei tre trasporti eccezionali di trasformatori destinati alla stazione di conversione del Tyrrhenian Link Est a Termini Imerese. I macchinari, ciascuno del peso di circa 400 tonnellate, rappresentano componenti chiave del progetto infrastrutturale in corso di realizzazione.

Le operazioni erano iniziate nella notte del 27 maggio con il primo trasferimento dal porto di Termini Imerese al sito della futura stazione, proseguite il 30 maggio con un secondo convoglio e concluse questa mattina con l’arrivo dell’ultimo trasformatore, partito nella notte del 3 giugno.

I trasformatori, realizzati da Siemens Energy, sono stati movimentati attraverso un articolato piano logistico che ha previsto l’impiego di mezzi speciali di grande portata e il coordinamento di diverse attività specializzate nella gestione di trasporti eccezionali.

Per contenere l’impatto sulla viabilità cittadina, le operazioni si sono svolte in orario notturno lungo il percorso autorizzato, con il supporto delle autorità competenti e delle imprese coinvolte nelle attività logistiche.

Il completamento delle consegne segna un ulteriore avanzamento del Tyrrhenian Link, il progetto di Terna da circa 3,7 miliardi di euro che prevede la realizzazione di due collegamenti in corrente continua a 500 kV: il ramo Est tra Sicilia e Campania e il ramo Ovest tra Sicilia e Sardegna. L’infrastruttura avrà una lunghezza complessiva di circa 970 chilometri di cavi sottomarini.