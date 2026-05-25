Terrore in centro a Palermo, spari tra la folla: una giovane ferita alla testa

Ancora sangue e paura nel cuore della movida palermitana. Una ragazza è rimasta ferita alla testa durante una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Isidoro La Lumia, a pochi passi dall’incrocio con via Quintino Sella, una delle zone più frequentate del centro di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato intorno alle 2.30 con una violenta rissa scoppiata in strada tra alcuni giovani. Dopo spintoni, calci e pugni, uno dei coinvolti avrebbe estratto una pistola da un borsello, facendo fuoco in mezzo alla folla.

I proiettili hanno raggiunto un Suv in transito nella zona. All’interno dell’auto si trovava una coppia: ad avere la peggio è stata la ragazza seduta a bordo del veicolo, colpita alla testa da uno dei proiettili. La giovane si è presentata intorno alle 3 del mattino al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, raccontando ai medici di essere stata ferita durante gli spari.

Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi, ma la ragazza resta sotto osservazione e potrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della sparatoria e identificare il responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, molto frequentata soprattutto nei fine settimana.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nel centro cittadino, già teatro negli ultimi mesi di numerosi episodi di violenza legati alla movida. Proprio via La Lumia era stata scenario, nei mesi scorsi, di altre risse culminate con accoltellamenti e aggressioni.

Negli ultimi tempi Palermo è stata segnata anche da diverse sparatorie in altre aree della città. Solo poche settimane fa, in via Montalbo, un uomo era rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco e una passante di 67 anni era stata colpita accidentalmente da un proiettile vagante.

Dopo il recente ferimento di una donna nella zona tra piazza Sturzo e via La Lumia, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva già disposto una nuova “zona rossa” con controlli rafforzati nell’area della movida.

Amarezza e rabbia

Amarezza e rabbia tra i residenti e i commercianti della zona, che da anni denunciano il degrado e l’escalation di violenza nel quartiere.

«Alla luce di questo ultimo episodio di violenza, siamo di fronte all’ennesimo fallimento – commenta Antonella Ferraro del comitato civico La Lumia –. Come comitato abbiamo fatto tanto in questi anni. Dal 2022 abbiamo presentato una serie di atti e denunce. Ma purtroppo, alla luce di quanto continua ad accadere in questa zona, tutto questo non è servito a nulla».