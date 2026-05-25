Notizie
Amministrative 2026. Termini Imerese al voto: giornata decisiva per il futuro della città
Trabia in festa: successo per la XXVII edizione della Sagra delle Nespole e degli Spaghetti
Terrore in centro a Palermo, spari tra la folla: una giovane ferita alla testa
Sedici cani chiusi in 2 metri quadrati: choc a Caccamo, denunciata coppia di anziani
Tra memoria e storia:  “Palermo di chitarra e coltello”, a Himera il nuovo libro di Giuseppe Sottile
Vicari celebra la memoria di Falcone e Borsellino: il 23 maggio 2026 la giornata “Per non dimenticare”
Termini Imerese verso il voto: stasera i comizi finali di Terranova, Battaglia e Mendolia
“La Via dei Fiori”: Palermo riscopre il fascino della Belle Époque
“Qui l’umanità non è mai ‘troppo’”: la lezione di civiltà di “Tocca a Tia” dopo l’ennesimo episodio di intolleranza
Termini Imerese, blitz ad alto impatto: nei guai spacciatori, abusivi e automobilisti ubriachi
Lun. Mag 25th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Terrore in centro a Palermo, spari tra la folla: una giovane ferita alla testa

di redazione #Cronaca #giovane ferita #himeraweb.it #palermo #Rissa #Sparatoria

Ancora sangue e paura nel cuore della movida palermitana. Una ragazza è rimasta ferita alla testa durante una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Isidoro La Lumia, a pochi passi dall’incrocio con via Quintino Sella, una delle zone più frequentate del centro di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato intorno alle 2.30 con una violenta rissa scoppiata in strada tra alcuni giovani. Dopo spintoni, calci e pugni, uno dei coinvolti avrebbe estratto una pistola da un borsello, facendo fuoco in mezzo alla folla.

I proiettili hanno raggiunto un Suv in transito nella zona. All’interno dell’auto si trovava una coppia: ad avere la peggio è stata la ragazza seduta a bordo del veicolo, colpita alla testa da uno dei proiettili. La giovane si è presentata intorno alle 3 del mattino al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, raccontando ai medici di essere stata ferita durante gli spari.
Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi, ma la ragazza resta sotto osservazione e potrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della sparatoria e identificare il responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, molto frequentata soprattutto nei fine settimana.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nel centro cittadino, già teatro negli ultimi mesi di numerosi episodi di violenza legati alla movida. Proprio via La Lumia era stata scenario, nei mesi scorsi, di altre risse culminate con accoltellamenti e aggressioni. 

Negli ultimi tempi Palermo è stata segnata anche da diverse sparatorie in altre aree della città. Solo poche settimane fa, in via Montalbo, un uomo era rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco e una passante di 67 anni era stata colpita accidentalmente da un proiettile vagante. 

Dopo il recente ferimento di una donna nella zona tra piazza Sturzo e via La Lumia, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva già disposto una nuova “zona rossa” con controlli rafforzati nell’area della movida.

Amarezza e rabbia

Amarezza e rabbia tra i residenti e i commercianti della zona, che da anni denunciano il degrado e l’escalation di violenza nel quartiere.

«Alla luce di questo ultimo episodio di violenza, siamo di fronte all’ennesimo fallimento – commenta Antonella Ferraro del comitato civico La Lumia –. Come comitato abbiamo fatto tanto in questi anni. Dal 2022 abbiamo presentato una serie di atti e denunce. Ma purtroppo, alla luce di quanto continua ad accadere in questa zona, tutto questo non è servito a nulla».

di redazione

Related Post

Caccamo Cronaca

Sedici cani chiusi in 2 metri quadrati: choc a Caccamo, denunciata coppia di anziani

redazione Mag 25, 2026
Cenni storici e tradizioni Cosa fare in Sicilia Cultura Palermo

“La Via dei Fiori”: Palermo riscopre il fascino della Belle Époque

redazione Mag 22, 2026
Cronaca prima pagina 2 Termini Imerese

“Qui l’umanità non è mai ‘troppo’”: la lezione di civiltà di “Tocca a Tia” dopo l’ennesimo episodio di intolleranza

redazione Mag 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Amministrative 2026 prima pagina 2 Termini Imerese

Amministrative 2026. Termini Imerese al voto: giornata decisiva per il futuro della città

Cultura Trabia

Trabia in festa: successo per la XXVII edizione della Sagra delle Nespole e degli Spaghetti

Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Terrore in centro a Palermo, spari tra la folla: una giovane ferita alla testa

Caccamo Cronaca

Sedici cani chiusi in 2 metri quadrati: choc a Caccamo, denunciata coppia di anziani

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1