Tommaso Paradiso conquista Catania: a Villa Bellini una notte di musica, amore ed emozioni

Dai bambini sulle spalle dei genitori alle coppie strette in un abbraccio, dagli amici alle famiglie unite dalla stessa passione: il concerto di Tommaso Paradiso ha trasformato Villa Bellini in un grande coro. HimeraWeb presente all’evento.

C’era un bambino di appena tre anni che, sulle spalle dei suoi genitori, ballava e cantava le canzoni di Tommaso Paradiso.

C’erano coppie di innamorati strette in un abbraccio, gruppi di amici che cantavano insieme a squarciagola, famiglie, ragazzi e adulti. E poi una mamma e un figlio, generazioni diverse unite dalla stessa passione per un artista che, ancora una volta, ha dimostrato quanto la musica possa essere capace di attraversare il tempo e parlare a tutti.

Sono forse queste alcune delle immagini più belle che restano del concerto di Tommaso Paradiso, che sabato 18 luglio ha portato la sua musica sul palco di Villa Bellini, a Catania, nell’ambito del Sotto il Vulcano Fest, tappa del suo tour Estate 2026.

Una serata attesa, vissuta sotto un cielo d’estate e al termine di una giornata segnata da temperature roventi. Eppure il caldo non ha fermato il pubblico, arrivato a Villa Bellini per cantare, ballare e, soprattutto, lasciarsi attraversare dalle emozioni.

Da “Sensazione stupenda” ad “Agitare Coca Cola”: un viaggio tra passato e presente

Ad aprire il concerto sono state le note di “Sensazione stupenda”, dando ufficialmente il via a un viaggio musicale capace di attraversare gli anni e le diverse anime della carriera di Tommaso Paradiso.

Sul palco, il cantautore romano ha alternato i brani che hanno segnato il suo percorso artistico alle produzioni più recenti, in un’estate musicale arrivata dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con “I romantici”. Tra le canzoni portate davanti al pubblico catanese non è mancata “Agitare Coca Cola”, il nuovo singolo pubblicato a giugno.

Ma è forse guardando ciò che accadeva davanti al palco, tra la gente, che si poteva comprendere davvero la forza delle sue canzoni.

Perché un concerto di Tommaso Paradiso non sembra fermarsi alla musica.

Le sue parole finiscono inevitabilmente per intrecciarsi con le storie di chi le ascolta. Diventano ricordi. Persone. Momenti vissuti. A volte ferite che credevamo chiuse, altre volte fotografie di una felicità che vorremmo poter fermare per sempre.

E così, tra le migliaia di persone presenti, c’è chi non è riuscito a trattenere le lacrime durante “Blu ghiaccio travolgente”, lasciandole semplicemente scorrere. Chi si è stretto ancora più forte alla persona accanto sulle note di “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Chi ha cantato pensando a qualcuno e chi, forse, avrebbe voluto avere proprio quella persona lì accanto.

Storie diverse che, almeno per una sera, si sono ritrovate sotto lo stesso palco.

L’emozione di “Non avere paura” e il ricordo di Valeria

Tra i momenti più intensi della serata anche “Non avere paura”, accompagnata da una dedica alla giovane Valeria.

Un momento che ha inevitabilmente cambiato, anche solo per qualche minuto, l’atmosfera di Villa Bellini. Perché ci sono canzoni che, in determinati momenti, smettono di appartenere soltanto a chi le ha scritte e diventano di chi ha bisogno di ascoltarle.

E “Non avere paura”, quella sera, ha assunto un significato ancora più intenso.

Una dedica, un nome pronunciato davanti a migliaia di persone e una canzone che, per qualche minuto, si è trasformata in un modo per ricordare chi non c’è più e chi lotta ogni giorno.

“Completamente”: un ultimo, gigantesco urlo d’amore

Poi è arrivato il momento che, forse, tutti stavano aspettando.

A chiudere una serata durante la quale Villa Bellini non ha praticamente mai smesso di cantare è stata “Completamente”.

Una canzone che negli anni è diventata quasi un inno. L’inno degli innamorati, certamente, ma forse ancora di più di tutti quelli che, almeno una volta nella vita, hanno amato senza riuscire a proteggersi dalle conseguenze.

C’era chi la cantava abbracciato alla persona amata. Chi insieme agli amici. Chi con gli occhi pieni di lacrime.

E poi c’era chi urlava quelle parole verso il cielo.

Un urlo quasi disperato, liberatorio.

Quello di chi non sta semplicemente cantando una canzone, ma dentro quelle parole riconosce una parte della propria vita.

Perché essere completamente di qualcuno significa forse proprio questo: amare senza mezze misure. Consegnarsi a un sentimento sapendo che potrebbe renderci infinitamente felici oppure farci terribilmente male. Significa ritrovarsi a pensare a una persona anche quando non dovremmo, cercarla nei ricordi, nelle assenze, nelle canzoni.

E quando migliaia di persone urlano insieme le stesse parole, ognuna pensando probabilmente a una storia diversa, una canzone smette per qualche minuto di appartenere soltanto al suo autore.

Diventa di tutti.

A Villa Bellini, “Completamente” è stata un unico, potentissimo urlo collettivo.

Il saluto finale con il cuore colmo di gratitudine

Ma anche dopo l’ultima canzone, Tommaso Paradiso sembrava quasi non volersi separare dal pubblico catanese.

Visibilmente provato e sudato dopo un concerto vissuto fino all’ultimo istante, l’artista è rimasto sul palco a lungo, mentre la serata volgeva ormai al termine. Ha salutato il pubblico, lanciato alcune magliette verso i presenti e continuato a ringraziare chi aveva scelto di esserci nonostante il caldo torrido che aveva accompagnato l’intera giornata.

È rimasto lì.

Quasi da solo.

Fino a quando anche le ultime luci del palco non si sono spente.

Un ultimo modo per dire grazie a una Villa Bellini che, nonostante le temperature roventi, aveva scelto di esserci e che per tutta la sera aveva risposto alla sua musica cantando ogni parola.

Forse è proprio questa l’immagine con cui vale la pena ricordare il concerto di Tommaso Paradiso a Catania: da una parte un artista che sembra non voler lasciare il proprio pubblico. Dall’altra migliaia di persone, diversissime tra loro per età e storie, che per qualche ora hanno cantato le stesse canzoni, pianto sulle stesse note e urlato le stesse parole.

Dal bambino di tre anni che ballava sulle spalle dei genitori alla madre che condivideva quella passione con il figlio. Dagli innamorati agli amici. Da chi quella sera era felice a chi, ascoltando una canzone, ha inevitabilmente pensato a qualcuno che non c’era.

Generazioni diverse. Storie diverse. Emozioni diverse.

Eppure, per una notte, tutte unite dalla stessa musica.

Perché forse è proprio questa una delle magie più belle dei concerti: entrare in un luogo circondati da migliaia di sconosciuti e scoprire, attraverso una canzone, che almeno per qualche minuto abbiamo tutti qualcosa in comune.

La galleria fotografica

Foto e reportage: Mariangela Balsamo – HimeraWeb.it