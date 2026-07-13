Tommaso Paradiso torna in Sicilia: a Catania una delle tappe più attese dell’estate live

Dopo il successo dei suoi ultimi concerti in Sicilia, il cantautore romano è pronto a riabbracciare il pubblico siciliano sul palco di Villa Bellini, nell’ambito del Sotto il Vulcano Fest.

L’estate italiana ha spesso una colonna sonora e, negli ultimi anni, molte delle canzoni che hanno accompagnato viaggi, tramonti e serate tra amici portano la firma di Tommaso Paradiso. Con il suo stile inconfondibile, capace di fondere pop e cantautorato, l’artista romano continua a essere uno dei protagonisti più apprezzati della scena musicale italiana.

Dopo il successo delle precedenti date nell’Isola, che nel 2024 lo hanno visto protagonista a Villa Bellini di Catania e ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, Tommaso Paradiso torna in Sicilia per un nuovo appuntamento dal vivo.

Sabato 18 luglio sarà ancora una volta Villa Bellini a fare da cornice al suo concerto, inserito nel cartellone del Sotto il Vulcano Fest, la rassegna che ogni estate porta nel capoluogo etneo alcuni dei più importanti protagonisti della musica italiana. L’ultima esibizione catanese aveva richiamato migliaia di spettatori, confermando il forte legame tra l’artista e il pubblico siciliano.

Anche HimeraWeb era presente al concerto del 2024, raccontando la serata attraverso un reportage dedicato. Un impegno editoriale che prosegue anche quest’anno, con l’obiettivo di offrire ai lettori una copertura completa di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate.

Dopo l’esperienza con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha intrapreso un percorso da solista che gli ha permesso di consolidare la propria identità artistica. I suoi concerti alternano momenti di grande energia ad altri più intimi, dando vita a un viaggio musicale che attraversa i brani più amati della sua carriera e le produzioni più recenti.

La suggestiva cornice di Villa Bellini, ormai punto di riferimento per i grandi live estivi in Sicilia, contribuirà a rendere ancora più speciale una serata destinata a richiamare fan provenienti da tutta l’Isola.

Il concerto rientra nel programma del Sotto il Vulcano Fest, manifestazione che negli anni ha ospitato alcuni tra i principali nomi della musica italiana, confermando Catania come una delle capitali dell’estate musicale nel Sud Italia.

Per chi desidera partecipare, i biglietti sono disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati, salvo esaurimento.

Le canzoni più attese

L’attesa è alta anche per la possibile scaletta del concerto. Tra i brani più amati che il pubblico spera di cantare sotto il palco ci sono:

Completamente

Felicità puttana

Riccione

Questa nostra stupida canzone d’amore

Piove in discoteca

Blu Ghiaccio Travolgente

Viaggio intorno al sole

Che si tratti dei grandi classici o delle produzioni più recenti, una cosa è certa: il concerto di Catania si prepara a regalare una serata all’insegna della musica, dei ricordi e delle emozioni condivise.