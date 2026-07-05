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Tor Vergata, 250 mila spettatori per il concerto dei record di Ultimo. Presente anche HimeraWeb con accredito stampa
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Cronaca Notizie del Giorno prima pagina 1 Termini Imerese

Tor Vergata, 250 mila spettatori per il concerto dei record di Ultimo. Presente anche HimeraWeb con accredito stampa

di wp_12080470 #Concerto #himeraweb.it #Roma #Salastampa #Torvergata #Ultimo

ROMA – Una serata destinata a entrare nella storia della musica italiana. Ben 250 mila persone hanno preso parte a “La Favola per Sempre”, il grande concerto di Ultimo andato in scena a Tor Vergata, un evento che, secondo gli organizzatori, rappresenta il più grande concerto a pagamento mai realizzato da un singolo artista in Italia.  

Tra il pubblico e nell’area riservata alla stampa era presente anche HimeraWeb, quotidiano online di Termini Imerese, che ha seguito l’evento grazie all’accredito media, raccontando da vicino una giornata che ha emozionato migliaia di fan provenienti da tutta Italia.

Un’organizzazione imponente ha gestito un afflusso straordinario di spettatori, garantendo sicurezza e servizi per un evento entrato di diritto nella storia dei grandi live italiani. Sul palco, Ultimo ha regalato oltre tre ore di musica, emozioni e successi, accompagnato dal calore di una platea immensa che ha cantato ogni brano dall’inizio alla fine.  

Per HimeraWeb è stato un onore poter raccontare questo appuntamento storico direttamente da Roma. Essere presenti come testata giornalistica accreditata rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente nel raccontare il territorio e gli eventi di rilievo nazionale.

La redazione di HimeraWeb desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutta l’organizzazione per l’accoglienza e la professionalità dimostrate, che hanno consentito di seguire l’evento nelle migliori condizioni possibili.

Una serata indimenticabile, che resterà impressa nella memoria dei 250 mila presenti e di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile quello che è già stato definito il concerto dei record.  

di wp_12080470

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