Notizie
“Giovani per Maria”, incontro politico a Termini Imerese con i candidati della coalizione di Maria Terranova
Termini Imerese, 22 anni di musica e tradizione: la Banda cittadina festeggia il suo anniversario nel giorno del Santo Patrono
Trabia – Bagheria, blitz nei cantieri: operai in nero e gravi rischi sicurezza, scattano sospensioni e maxi multe
Oggi la processione del Beato Agostino Novello: Termini Imerese rinnova la devozione al suo Santo Patrono
Amministrative a Termini Imerese: Cateno De Luca arriva in città con “Io vengo da voi” a sostegno di Maria Terranova
Amministrative a Termini Imerese, Maria Terranova oggi in comizio nella rinnovata Piazza Terme
Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Antonio Battaglia in piazza Marina
Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Nicola Mendolia in piazza del Carmelo
Il Palermo per Alessia: omaggio alla piccola Guerriera rosanero e testa ai play-off contro il Catanzaro
Furti tra Trabia e Termini Imerese, condannata la banda delle auto rubate e delle “spaccate”
Gio. Mag 21st, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Bagheria Cronaca Trabia

Trabia – Bagheria, blitz nei cantieri: operai in nero e gravi rischi sicurezza, scattano sospensioni e maxi multe

di redazione #Bagheria #Cantieri #controlli #Cronaca #forze dell'ordine #himeraweb.it #Sicilia #Trabia

Due cantieri sospesi tra Trabia e Bagheria, numerose irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e sanzioni complessive superiori ai 15 mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dagli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo, impegnati in una serie di verifiche nel settore edile sia nel capoluogo che in provincia.

A Bagheria gli ispettori hanno disposto la sospensione di un cantiere per la presenza di un lavoratore in nero. Dei tre operai presenti, infatti, uno è risultato privo di regolare assunzione. Durante gli accertamenti sono emerse anche diverse violazioni legate alla sicurezza e alla salubrità del cantiere. In particolare, le aree destinate allo stoccaggio di materiali e rifiuti edili non erano delimitate né segnalate adeguatamente.

Ulteriori criticità sono state riscontrate nell’impianto elettrico: diversi cavi apparivano in cattivo stato di manutenzione, con riparazioni effettuate in maniera impropria mediante semplice nastro isolante. Per il datore di lavoro sono scattate la maxisanzione per lavoro nero e ulteriori prescrizioni, per un totale di 5.100 euro.

Provvedimento di sospensione anche in un cantiere di Trabia, dove gli ispettori hanno rilevato gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Le criticità principali riguardavano il rischio di caduta dall’alto: mancavano infatti adeguate protezioni in copertura e il ponteggio risultava privo di parapetti e tavole fermapiede. In questo caso le sanzioni elevate ammontano a 6.100 euro.

Controlli anche nel capoluogo. In un cantiere di Palermo sono state accertate diverse irregolarità, tra cui un ponteggio non montato a regola d’arte, assenza di estintori, vie di circolazione ingombre di materiali e la nomina del medico competente avvenuta soltanto dopo il primo accesso ispettivo. Le sanzioni amministrative elevate sono pari a 4.500 euro.

L’attività ispettiva rientra nel piano di vigilanza predisposto dall’Ispettorato nazionale del lavoro per contrastare il lavoro sommerso e rafforzare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili, settore che continua a registrare un alto numero di infortuni sul lavoro

di redazione

Related Post

Cronaca Palermo Sport

Il Palermo per Alessia: omaggio alla piccola Guerriera rosanero e testa ai play-off contro il Catanzaro

redazione Mag 16, 2026
Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

Furti tra Trabia e Termini Imerese, condannata la banda delle auto rubate e delle “spaccate”

redazione Mag 16, 2026
Cronaca Palermo

Palermo, raffica di controlli nei luoghi di lavoro: 8 denunce e due attività sospese

redazione Mag 16, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Amministrative 2026 Termini Imerese

“Giovani per Maria”, incontro politico a Termini Imerese con i candidati della coalizione di Maria Terranova

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, 22 anni di musica e tradizione: la Banda cittadina festeggia il suo anniversario nel giorno del Santo Patrono

Bagheria Cronaca Trabia

Trabia – Bagheria, blitz nei cantieri: operai in nero e gravi rischi sicurezza, scattano sospensioni e maxi multe

Termini Imerese

Oggi la processione del Beato Agostino Novello: Termini Imerese rinnova la devozione al suo Santo Patrono

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1