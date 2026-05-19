Trabia – Bagheria, blitz nei cantieri: operai in nero e gravi rischi sicurezza, scattano sospensioni e maxi multe

Due cantieri sospesi tra Trabia e Bagheria, numerose irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e sanzioni complessive superiori ai 15 mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dagli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo, impegnati in una serie di verifiche nel settore edile sia nel capoluogo che in provincia.

A Bagheria gli ispettori hanno disposto la sospensione di un cantiere per la presenza di un lavoratore in nero. Dei tre operai presenti, infatti, uno è risultato privo di regolare assunzione. Durante gli accertamenti sono emerse anche diverse violazioni legate alla sicurezza e alla salubrità del cantiere. In particolare, le aree destinate allo stoccaggio di materiali e rifiuti edili non erano delimitate né segnalate adeguatamente.

Ulteriori criticità sono state riscontrate nell’impianto elettrico: diversi cavi apparivano in cattivo stato di manutenzione, con riparazioni effettuate in maniera impropria mediante semplice nastro isolante. Per il datore di lavoro sono scattate la maxisanzione per lavoro nero e ulteriori prescrizioni, per un totale di 5.100 euro.

Provvedimento di sospensione anche in un cantiere di Trabia, dove gli ispettori hanno rilevato gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Le criticità principali riguardavano il rischio di caduta dall’alto: mancavano infatti adeguate protezioni in copertura e il ponteggio risultava privo di parapetti e tavole fermapiede. In questo caso le sanzioni elevate ammontano a 6.100 euro.

Controlli anche nel capoluogo. In un cantiere di Palermo sono state accertate diverse irregolarità, tra cui un ponteggio non montato a regola d’arte, assenza di estintori, vie di circolazione ingombre di materiali e la nomina del medico competente avvenuta soltanto dopo il primo accesso ispettivo. Le sanzioni amministrative elevate sono pari a 4.500 euro.

L’attività ispettiva rientra nel piano di vigilanza predisposto dall’Ispettorato nazionale del lavoro per contrastare il lavoro sommerso e rafforzare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili, settore che continua a registrare un alto numero di infortuni sul lavoro