Trabia, dramma sfiorato sui binari: giovane tenta il suicidio, salvato in extremis

Attimi di terrore alla stazione ferroviaria di Trabia, dove venerdì scorso un giovane ha tentato di togliersi la vita gettandosi sui binari al sopraggiungere di un treno. A sventare la tragedia è stato il coraggioso intervento dei Carabinieri della locale Stazione, che sono riusciti a salvarlo pochi istanti prima dell’impatto.

Il salvataggio in extremis

Secondo quanto ricostruito, i militari erano stati allertati da una persona a cui il ragazzo aveva confidato la sua intenzione di compiere un gesto estremo. Immediatamente intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno individuato il giovane tra i viaggiatori presenti. Alla vista della pattuglia, il ragazzo si è lanciato repentinamente sui binari, proprio mentre un convoglio stava sopraggiungendo a velocità sostenuta.

In una corsa contro il tempo, i militari – affiancati da un collega fuori servizio che si trovava casualmente in zona – si sono precipitati sui binari riuscendo, nonostante la resistenza del giovane, a portarlo in salvo sulla banchina pochi istanti prima che il treno, già in fase di frenata, raggiungesse il punto dell’impatto.

L’intervento tempestivo ha evitato una tragedia certa. Il ragazzo, fortunatamente illeso, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto.

Un episodio che, oltre a sottolineare l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri, riaccende i riflettori sull’urgenza di un’adeguata attenzione verso il disagio giovanile e la salute mentale.