Trabia e i Lanza – U curaggiu è biddizza”: domenica i personaggi storici torneranno a vivere per le vie della città

Domenica 1 giugno 2025, il comune di Trabia (PA) ospita la ventesima edizione del corteo storico “Trabia e i Lanza – U curaggiu è biddizza”, evento che rievoca il legame tra la cittadina e l’antica famiglia nobiliare dei Lanza. Organizzata con il patrocinio della Regione Siciliana e il contributo dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, la manifestazione propone una ricostruzione scenica che coinvolge centinaia di figuranti in costume d’epoca, tra nobili, popolani, soldati e dame.

Musica e sbandieratori

L’evento prenderà avvio alle ore 19:00 con l’esibizione dei musicisti e sbandieratori del gruppo “Magistrato dei Quartieri” di Piazza Armerina, lungo Corso la Masa, il principale asse urbano dove confluiranno gli spettatori. Il gruppo, noto per la partecipazione a rievocazioni in tutta la Sicilia, porterà in scena una performance coreografica ispirata alle tradizioni medievali, con bandiere, tamburi e chiarine.

Percorso e partecipanti

Partenza dalla scuola centrale per un itinerario nel cuore cittadino

Alle ore 20:30 è prevista la partenza ufficiale del corteo, che si muoverà dalla sede centrale dell’I.C. “Giovanni XXIII” per attraversare il centro storico di Trabia. L’iniziativa vede la partecipazione di associazioni culturali locali, scuole, gruppi di rievocazione storica e volontari, coordinati da una direzione artistica che cura l’aderenza filologica degli abiti e delle ambientazioni. Il percorso sarà animato da intermezzi teatrali e momenti narrativi, che racconteranno episodi salienti della storia dei Lanza nel contesto siciliano.

Un omaggio alla memoria nobiliare e comunitaria

Il corteo si inserisce all’interno di un più ampio progetto di riscoperta delle radici storiche del territorio, con l’intento di rafforzare l’identità culturale di Trabia e il legame con il suo passato feudale. I Lanza, antica famiglia di origine aragonese, hanno avuto un ruolo centrale nello sviluppo economico e sociale della zona tra XVI e XVIII secolo. L’iniziativa, a carattere rievocativo e didattico, intende stimolare la conoscenza storica attraverso una modalità partecipativa e intergenerazionale.

Indicazioni utili

L’ingresso al corteo è gratuito e aperto a tutti. Le principali vie del centro storico saranno chiuse al traffico a partire dal pomeriggio del 1° giugno per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza.

Ulteriori informazioni logistiche e aggiornamenti sull’organizzazione dell’evento sono disponibili sui canali ufficiali del Comune di Trabia e sui profili social dedicati alla manifestazione.

Il trailer

https://www.facebook.com/reel/567502309413870