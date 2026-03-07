Trabia e Termini Imerese dicono addio a Giuseppe Balistreri, il ristoratore che faceva sentire tutti a casa

Un silenzio improvviso, di quelli che arrivano quando una notizia corre veloce tra le persone e lascia tutti increduli. Le comunità di Termini Imerese e Trabia si stringono nel dolore per la scomparsa di Giuseppe Balistreri, 61 anni, noto ristoratore e titolare del ristorante Balistreri, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di un infarto fulminante.

Una notizia che in poco tempo ha attraversato le due comunità, raggiungendo amici, clienti abituali e colleghi del settore che negli anni avevano imparato a conoscerlo e stimarlo. Balistreri era conosciuto non solo per la qualità della sua cucina, profondamente legata alla tradizione siciliana, ma anche per il suo carattere cordiale.

Il suo ristorante affacciato sul mare nel territorio di Trabia, negli anni era diventato molto più di un semplice locale: un luogo di incontro e di convivialità, dove il profumo dei piatti della tradizione si mescolava alle storie, alle risate e ai momenti condivisi attorno a un tavolo.

Per molti clienti rappresentava una tappa fissa, quasi una seconda casa. E proprio Giuseppe, con la sua presenza discreta ma sempre attenta, era l’anima di quel luogo, capace di accogliere tutti con un sorriso e con la passione di chi ha fatto della cucina non solo un mestiere, ma una vera vocazione.

In queste ore di dolore sono tanti i messaggi comparsi sui social: ricordi, fotografie e aneddoti condivisi da chi lo ha conosciuto e stimato. Un saluto affettuoso a un uomo che ha saputo trasformare la propria passione in lavoro e costruire nel tempo un nome e un luogo che, per molti clienti, hanno significato casa.

I funerali saranno celebrati lunedì 9 marzo alle ore 15:00 nella Chiesa Madre di Termini Imerese. Sarà il momento in cui amici, clienti e conoscenti si ritroveranno ancora una volta insieme, questa volta non attorno a un tavolo, ma nel ricordo di un uomo che aveva fatto dell’ospitalità la sua firma.

Per molti, quel ristorante affacciato sul mare resterà per sempre legato al suo sorriso e alla sua presenza. E nel racconto di chi lo ha conosciuto, Giuseppe Balistreri continuerà a vivere tra i ricordi di una comunità che oggi lo saluta con affetto e gratitudine.