Trabia: guasto alla linea elettrica, il comune si adopera per evitare i disagi

Un’interruzione improvvisa di corrente ha colpito nella giornata di oggi molte zone del comune di Trabia.

L’amministrazione comunale si è subito adoperata per evitare quanti più disagi possibili ai cittadini in questa prima domenica di giugno.

Immediato anche l’intervento dell’Enel, che attraverso dei gruppi elettrogeni sta aiutando la comunità ad evitare possibili disagi.

Il ripristino della linea elettrica è previsto per la serata di oggi.

Il comunicato

“Cari concittadini e care concittadine, come avrete notato, abbiamo subito un altro guasto alla linea elettrica. -si legge in una nota social-. Enel ci sta fornendo energia elettrica con i gruppi elettrogeni. Per fortuna è saltata la linea della media tensione.

Se fosse saltata l’alta tensione, saremmo pure senza acqua! Ci dicono che entro questa sera dovrebbero finire con le riparazioni”.