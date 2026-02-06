Trabia, il sogno in musica di Samuel Amato: a 12 anni incanta il web e le piazze

A Trabia, centro di circa 10.800 abitanti, c’è un ragazzino che con la voce ha già imparato a farsi ascoltare ben oltre i confini del paese. Si chiama Samuel Amato, ha appena 12 anni, ma canta da quando ne aveva cinque. Un talento precoce, raccontato con orgoglio dai genitori: «Samuel ancora non sapeva leggere, ma già cantava le canzoni, già dal secondo ascolto».

Una passione nata tra le mura di casa e cresciuta giorno dopo giorno, tra le note ascoltate alla radio e i primi tentativi davanti a uno smartphone. Dalle cover ai primi inediti il passo è stato breve: sostenuto e spronato dalla famiglia, Samuel ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, trovando nei social una vetrina naturale per esprimere il suo talento.

Alcuni suoi video, pubblicati su TikTok, sono diventati virali in poche ore, raggiungendo migliaia di visualizzazioni e portando il suo nome in tutta Italia. Clip semplici, spontanee, in cui il giovane artista mostra le proprie abilità canore: un mix di passione, timidezza e determinazione che ha conquistato il pubblico online. Ed è proprio grazie a quella popolarità social che oggi Samuel viene spesso contattato per eventi privati e serate di piazza, dove ha già avuto modo di esibirsi davanti a un pubblico vero, fatto di applausi e occhi attenti.

Non solo neomelodico

A dispetto della giovane età, il suo repertorio è tutt’altro che limitato. Come racconta il papà, contattato telefonicamente, Samuel non si ferma al neomelodico: «Canta di tutto, dal neomelodico classico al pop, fino ai brani più commerciali».

Una versatilità che gli permette di adattarsi a contesti diversi e di continuare a crescere artisticamente, passo dopo passo.

L’ultimo singolo “Vestiti Cartier”

L’ultima conferma del suo percorso arriva dal recente inedito “Vestiti Cartier”, pubblicato lo scorso 15 gennaio. Il brano ha già superato le 12.000 visualizzazioni su YouTube, segno di un interesse che va oltre la curiosità del momento. La canzone racconta l’innamoramento ingenuo di un ragazzo per una compagna di classe, il sogno di un amore che possa crescere nel tempo e la promessa, simbolica, di poter un giorno regalarle una “borsa Chanel”: un modo tenero e moderno per dire “farò di tutto per renderti felice”.

Tra sogni adolescenziali, note neomelodiche e l’eco dei social, Samuel Amato si affaccia così, con passo leggero ma deciso, sulla scena musicale. A 12 anni è ancora tutto da scrivere il suo futuro, ma una cosa è certa: da Trabia è partita una voce che ha già trovato la sua strada.