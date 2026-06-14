Trabia, l’Amministrazione Bondì sostiene l’azione del Questore di Palermo: “Legalità e sicurezza valori irrinunciabili”

Pieno sostegno all’operato delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni impegnate nel contrasto alla criminalità. È la posizione espressa dall’Amministrazione comunale di Trabia a seguito del recente provvedimento adottato dal Questore di Palermo nei confronti di un’attività del territorio comunale.

A intervenire è il sindaco Francesco Bondì, che ha ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul tema della legalità e della sicurezza urbana, sottolineando il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine nella tutela dei cittadini e del tessuto economico locale.

«Desidero esprimere il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale all’operato delle Forze dell’Ordine e di tutte le istituzioni impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità e alla malavita», dichiara il primo cittadino.

Per l’Amministrazione, la sicurezza e il rispetto delle regole rappresentano pilastri essenziali per la crescita e il benessere della comunità. Da qui il riconoscimento nei confronti delle attività di controllo e prevenzione messe in campo dalle autorità competenti.

«La sicurezza e la legalità rappresentano valori imprescindibili per la nostra comunità e ogni azione volta a tutelarle merita il massimo rispetto e la piena collaborazione delle istituzioni», prosegue Bondì.

Il sindaco ha inoltre evidenziato la necessità di salvaguardare gli operatori economici che svolgono il proprio lavoro nel rispetto delle norme, contrastando ogni tentativo di infiltrazione della criminalità negli spazi di aggregazione e socialità del territorio.

«È nostro dovere tutelare il lavoro di chi gestisce queste attività con impegno e nel rispetto delle regole, emarginando invece chi intende portare la malavita e l’illegalità nei nostri spazi di socialità», afferma.

Un appello arriva anche sul fronte della prevenzione. L’Amministrazione comunale auspica infatti che le attività di controllo possano proseguire con continuità durante tutto l’anno, rafforzando la presenza dello Stato sul territorio e contribuendo a prevenire fenomeni di illegalità prima che possano radicarsi.

Secondo il sindaco, una presenza costante e capillare delle Forze dell’Ordine rappresenta uno strumento indispensabile per garantire serenità ai cittadini e sostenere le realtà economiche che operano correttamente.

«Sarebbe auspicabile, e ne saremmo grati, che iniziative di questo tipo venissero effettuate con continuità durante tutto l’anno, affinché la presenza dello Stato e delle Forze dell’Ordine sia costante ed efficace nel prevenire fenomeni di illegalità», sottolinea Bondì.

Infine, il primo cittadino rinnova l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura della legalità, indicando nella collaborazione tra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine la strada maestra per costruire una comunità più sicura e coesa.

«Come Sindaco continuerò a sostenere ogni iniziativa finalizzata a rafforzare la cultura della legalità, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione tra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine si possa costruire una comunità più sicura, libera e rispettosa delle regole».

Un messaggio chiaro che conferma la volontà dell’Amministrazione Bondì di fare della legalità un principio guida dell’azione amministrativa e della vita pubblica della comunità trabiese.