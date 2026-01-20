Notizie
Trabia piange Enzo Battaglia, educatore e dirigente che ha segnato la storia della scuola locale

La comunità scolastica di Trabia si stringe nel dolore per la scomparsa di Enzo Battaglia, dirigente scolastico che ha lasciato un segno profondo e indelebile nel mondo dell’istruzione locale. L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Trabia ha espresso il proprio cordoglio, associandosi al lutto della famiglia e ricordando con gratitudine un uomo che ha dedicato la sua intera esistenza alla scuola e alla formazione delle giovani generazioni.

Per anni Enzo Battaglia ha guidato con competenza, visione e autentica passione la Direzione Didattica “G. La Masa” di Trabia, trasformandola in una realtà coesa, dinamica e all’avanguardia, capace di distinguersi per qualità delle proposte didattiche e ricchezza progettuale. Un lavoro silenzioso ma profondo, che oggi continua a vivere nell’identità stessa dell’Istituto Comprensivo, di cui quella esperienza è parte integrante.

Uomo di cultura, amante della lettura e del sapere, Battaglia viene ricordato in queste ore da studenti ed ex studenti, colleghi e docenti che hanno incrociato il suo cammino. I social si sono riempiti di messaggi carichi di affetto e riconoscenza, testimonianza di quanto il suo insegnamento sia andato oltre i ruoli e le cariche.

Il ricordo di chi lo ha conosciuto

Un uomo straordinario. Un uomo che amava leggere, che amava la cultura. Un uomo semplice, umile”, scrive chi lo ha conosciuto da vicino.
Maestro prima, dirigente poi, formatore infine, Enzo Battaglia è stato un punto di riferimento per intere generazioni, capace di accendere la passione per l’insegnamento anche nei momenti più difficili. Con la sua dialettica, con il suo modo diretto di parlare e con quella severità che nasceva dal desiderio di arrivare davvero agli altri, ha saputo lasciare una traccia profonda.
Ci hai lasciato una grandissima eredità, Enzo. Ed è per questo che non ti dimenticheremo”, si legge in uno dei messaggi più toccanti, che si chiude con un pensiero alla compagna di vita, Rita, e alla famiglia, oggi avvolta da un dolore condiviso.

Altri lo ricordano come “un Direttore Didattico speciale, capace di dare opportunità a chi ama insegnare”, un uomo integro, animato da un autentico amore per la professione educativa. “Le sue parole e i suoi consigli sono stati un dono prezioso. Grazie Maestro”, scrive un collega, riassumendo il sentimento di molti.

Con la sua scomparsa, Trabia perde non solo un dirigente scolastico, ma un educatore nel senso più alto del termine, un uomo che ha creduto nella scuola come luogo di crescita umana prima ancora che didattica. Il suo esempio, il suo impegno e la sua visione continueranno a vivere nelle aule, nei progetti, nelle coscienze di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo.

 

La redazione di himeraweb.it si stringe attorno alla famiglia Battaglia.

