Trabia riscopre la sua storia: la XXVII Sagra delle Nespole e degli Spaghetti celebra tradizione, turismo e identità siciliana

C’è un momento dell’anno in cui Trabia riscopre pienamente la propria anima mediterranea, il legame con la terra, con il mare e con una storia millenaria che profuma di pasta appena cucinata e di frutti maturi. È il tempo della Sagra delle Nespole e degli Spaghetti, manifestazione simbolo del territorio che sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 celebrerà la sua XXVII edizione trasformando il borgo marinaro alle porte di Palermo in un grande palcoscenico di cultura, tradizioni e accoglienza.

Non una semplice festa gastronomica, ma un evento identitario che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più rappresentativi della primavera siciliana, capace di richiamare visitatori da tutta l’Isola e turisti attratti dall’autenticità di un territorio che custodisce una delle pagine più antiche della storia della pasta nel Mediterraneo.

Passeggiare tra le vie del centro storico durante la Sagra significa immergersi in un racconto collettivo fatto di sapori, memoria e comunità. I profumi degli spaghetti preparati secondo la tradizione si intrecciano con il gusto dolce delle celebri nespole di Trabia, mentre musiche popolari, spettacoli itineranti e antichi mestieri restituiscono l’immagine di una Sicilia genuina, ospitale e profondamente legata alle proprie radici.

Trabia e la storia della pasta: un patrimonio che attraversa i secoli

La manifestazione affonda le sue radici nella storia stessa del paese. Già nel 1154 il geografo arabo Al-Idrisi descriveva Trabia come uno dei principali centri di produzione dell’“itriyya”, una pasta lunga essiccata esportata via mare in tutto il Mediterraneo. Una testimonianza storica di straordinario valore che lega il territorio alle origini della tradizione pastaria italiana e che ancora oggi rappresenta motivo di orgoglio per la comunità trabiese.

In questo scenario, la Sagra assume anche un forte valore culturale e turistico: racconta l’identità di Trabia attraverso il cibo, la storia e il paesaggio, promuovendo un modello di turismo esperienziale capace di valorizzare il patrimonio locale e le eccellenze agroalimentari del territorio.

Accanto agli spaghetti, protagoniste assolute saranno naturalmente le nespole di Trabia, frutto simbolo della primavera siciliana, apprezzato per il sapore delicato e per la sua versatilità nelle preparazioni tradizionali. Dai dolci alle conserve, fino ai liquori artigianali, la nespola rappresenta una produzione identitaria che negli anni è diventata elemento distintivo dell’economia agricola locale.

Un evento che valorizza territorio, tradizioni e comunità

Organizzata dal Comune di Trabia con il contributo della Città Metropolitana di Palermo e in collaborazione con la Pro Loco Trabia San Nicola, la XXVII edizione della Sagra si propone ancora una volta come un grande evento di promozione territoriale.

Per due giorni il centro cittadino si trasformerà in un itinerario tra gusto, folklore e scoperta del territorio: stand enogastronomici, degustazioni gratuite, spettacoli folkloristici, musica itinerante, mostre etnoantropologiche, show cooking e visite guidate accompagneranno cittadini e visitatori in un’esperienza immersiva capace di unire intrattenimento e memoria storica.

Particolarmente significativo sarà il percorso culturale dedicato alla lavorazione delle nespole e della pasta, attraverso una mostra fotografica ed etnoantropologica che racconterà antichi saperi e tradizioni popolari tramandate di generazione in generazione.

La presenza dello chef stellato Nino Ferreri, protagonista dello show cooking previsto sabato sera in Piazza Lanza, rappresenta inoltre un importante riconoscimento alla qualità della tradizione gastronomica locale e alla crescente attenzione verso la valorizzazione della cucina siciliana contemporanea.

Due proposte musicali che uniscono tutte le generazioni e i gusti musicali

Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione anche le proposte musicali che accompagneranno il pubblico lungo le vie del centro storico, in un ideale dialogo tra innovazione e tradizione popolare siciliana.

Sabato sera l’atmosfera della Sagra sarà animata dalla coinvolgente energia della Blue Stars Street Band, giovane formazione itinerante composta da musicisti siciliani che negli ultimi anni si è distinta in numerose feste popolari ed eventi culturali dell’Isola. Il gruppo propone uno spettacolo dinamico e contemporaneo, capace di unire arrangiamenti moderni, sonorità pop e ritmi street band alla tradizione musicale delle bande di piazza mediterranee. La loro presenza rappresenta simbolicamente l’incontro tra nuove generazioni e identità territoriale: giovani artisti che reinterpretano in chiave moderna il patrimonio musicale popolare siciliano, trasformando le strade in uno spazio di festa, partecipazione e condivisione.

Domenica sarà invece il momento della musica popolare più autentica con i “Cugini della Serenata”, formazione che richiama la tradizione delle serenate siciliane, dei canti popolari e delle esibizioni folkloristiche tipiche delle feste di paese. Un repertorio profondamente legato alla memoria collettiva dell’Isola, fatto di strumenti tradizionali, melodie popolari e richiami alla cultura contadina e marinara siciliana. La loro partecipazione restituisce alla Sagra quel forte valore identitario che da quasi trent’anni rende la manifestazione non soltanto un evento gastronomico, ma anche un’occasione di tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale siciliano, attraverso musiche, racconti e rituali tramandati nel tempo.

Il programma della XXVII Sagra delle Nespole e degli Spaghetti

Sabato 23 maggio 2026

Ore 10:00 – Biblioteca Comunale

Conferenza stampa e inaugurazione ufficiale della manifestazione

Conferenza stampa e inaugurazione ufficiale della manifestazione Ore 10:30 – Corso La Masa

Apertura bancarelle e stand espositivi

Apertura bancarelle e stand espositivi Ore 10:30 – Biblioteca Comunale

Inaugurazione della mostra etnoantropologica e fotografica dedicata alla lavorazione delle nespole e della pasta

Inaugurazione della mostra etnoantropologica e fotografica dedicata alla lavorazione delle nespole e della pasta Ore 17:00

Degustazione gratuita delle nespole di Trabia

Degustazione gratuita delle nespole di Trabia Ore 17:00

Esibizione itinerante dei “Tamburinari di Trabia”

Esibizione itinerante dei “Tamburinari di Trabia” Ore 18:00 – Piazza Lanza

Show cooking con lo chef stellato Nino Ferreri

Show cooking con lo chef stellato Nino Ferreri Ore 19:00

Musica itinerante con la “Blue Stars Street Band”

Domenica 24 maggio 2026

Ore 10:00

Apertura bancarelle e stand espositivi

Apertura bancarelle e stand espositivi Ore 10:00

Apertura mostra etnoantropologica

Apertura mostra etnoantropologica Ore 10:00

Raduno di auto storiche a cura di Motor Passion Trabia

Raduno di auto storiche a cura di Motor Passion Trabia Ore 10:30

Giro turistico del paese e visita al Castello Lanza

Giro turistico del paese e visita al Castello Lanza Ore 11:30

Musica itinerante con i “Re Diesis”

Musica itinerante con i “Re Diesis” Ore 16:00

Degustazione gratuita delle nespole

Degustazione gratuita delle nespole Ore 17:00

Sfilata dei tamburi “I Cugini La Licata”

Sfilata dei tamburi “I Cugini La Licata” Ore 17:30

Esibizione dei gruppi folkloristici

Esibizione dei gruppi folkloristici Ore 18:00

Sfilata degli Sbandieratori dell’I.C. Giovanni XXIII

Sfilata degli Sbandieratori dell’I.C. Giovanni XXIII Ore 19:00 – Piazza Lanza

Opera dei Pupi del Teatro Carlo Magno di Enzo Mancuso

Opera dei Pupi del Teatro Carlo Magno di Enzo Mancuso Ore 20:00

Degustazione gratuita degli spaghetti

Degustazione gratuita degli spaghetti Ore 20:00

Musica itinerante con i “Cugini della Serenata”

Ore 21:30

Esibizione finale dei gruppi folkloristici

La XXVII Sagra delle Nespole e degli Spaghetti si conferma così molto più di una manifestazione popolare: è il racconto di una comunità che attraverso le proprie tradizioni continua a promuovere cultura, turismo e identità territoriale, trasformando Trabia in uno dei luoghi simbolo della Sicilia autentica.

Ingresso libero e degustazioni gratuite.