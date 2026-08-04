Trabia si ferma per Leonardo Mulè: rinviati gli eventi dell’Estate Trabiese in segno di lutto

Il dolore per la scomparsa di Leonardo Mulè, il giovane deceduto nelle scorse ore in seguito al tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 113, continua a attraversare l’intera comunità di Trabia. Dopo la notizia della sua morte, arrivata a pochi giorni dal decesso della 14enne Alessandra Martorana, il paese ha scelto di fermarsi.

L’Amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco Trabia – San Nicola APS e alla Polisportiva Raimondo Lanza Trabia, ha infatti deciso di rinviare due appuntamenti inseriti nel calendario dell’Estate Trabiese 2026.

Una scelta dettata dalla volontà di condividere il lutto che ha colpito la famiglia Mulè e di manifestare vicinanza a un’intera comunità profondamente segnata da questa tragedia.

Slittano quindi “Volley per la Legalità”, in programma il 5 agosto, e “Trabirra”, previsto per il 6 agosto. Le nuove date saranno comunicate nei prossimi giorni.

La decisione arriva all’indomani della scomparsa del giovane trabiese, che per giorni ha lottato tra la vita e la morte dopo il violento schianto avvenuto nei pressi del ponte San Leonardo. Una tragedia che ha già strappato alla vita la giovanissima Alessandra Martorana e che continua a lasciare sgomenti i territori di Trabia e Termini Imerese.

Di seguito il comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale:

In segno di rispetto per la scomparsa del nostro giovane concittadino Leonardo e per il profondo dolore che ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità, l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco Trabia – San Nicola APS e la Polisportiva Raimondo Lanza Trabia hanno deciso di rinviare gli eventi “TRABIRRA”, previsto per il 6 agosto, e “VOLLEY PER LA LEGALITÀ”, previsto per il 5 agosto, inseriti nel programma Estate Trabiese 2026.

La nuova data delle manifestazioni sarà comunicata nei prossimi giorni.

In momenti come questo, il rispetto, il silenzio e la vicinanza a chi soffre valgono più di ogni altra cosa.

L’intera comunità di Trabia si stringe con profondo affetto attorno alla famiglia di Leonardo.

Un gesto che va oltre il semplice rinvio di due manifestazioni estive e che rappresenta il desiderio di un paese di fermarsi, raccogliersi e condividere il dolore di una famiglia che sta vivendo una perdita immensa.

In queste ore Trabia sceglie il silenzio, rinunciando ai momenti di festa per lasciare spazio al cordoglio e alla vicinanza verso chi è stato colpito da una tragedia che ha profondamente segnato l’intero territorio.