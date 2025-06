Traffico autostradale: rallentamenti tra Bagheria e Casteldaccia, più di 3 chilometri di coda

Continua il traffico autostradale nel tratto che interessa Bagheria e Casteldaccia. Già nella mattinata di oggi si registrano code e rallentamenti di tre chilometri.

Il tratto interessato è compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania.

Continuano i disagi per tutti coloro che vorrebbero trascorrere una domenica serena in una località di mare o visitando altre città.

Intanto Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti; predisponendo un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità.

Si ricorda inoltre che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo.

Anas ricorda che le criticità maggiori nel tratto di A19 compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria sono previste a partire dalle ore 15:00 di questo pomeriggio fino a sera, soprattutto nella carreggiata che da Catania porta a Palermo. Questo scenario si profila per via dei rientri dell’utenza dalle località balneari verso il capoluogo siciliano.