Traffico nella A19: il tratto Casteldaccia – Bagheria diventato l’incubo degli automobilisti

Continua il traffico intenso nell’autostrada A19 in direzione Palermo. Nello specifico si segnalano disagi nel tratto che interessa Altavilla Milicia, Casteldaccia e Bagheria, dove nella giornata di ieri si è formata una coda di mezzi di circa 15 chilometri.

Per tantissimi automobilisti la gita fuori porta nel giorno della Festa della Repubblica è stata contrassegnata da una lunga coda in uscita da Palermo, verso il mare.Oltre un’ora e mezza il tempo necessario per superare il blocco e percorrere pochi chilometri. Molti hanno utilizzato la corsia di emergenza per cercare di superare la coda.

L’apppello dei Sindaci

I Sindaci di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, di Altavilla Milicia Pino Virga e di Bagheria Filippo Tripoli hanno inviato una nota al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al prefetto di Palermo Massimo Mariani e al presidente dell’Anas per chiedere interventi urgenti per ridurre l’impatto dei due cantieri aperti in prossimità dei comuni.

“La presenza di un maxi cantiere sulla autostrada Palermo Catania tra i Comuni di Bagheria, Casteldaccia ed Altavilla già da diverse settimane, ed a tutte le ore, sta creando gravissimi disagi alla circolazione stradale mettendo a dura prova la tolleranza e la pazienza soprattutto di tutti gli utenti della strada, automobilisti, motociclisti e conducenti di vari mezzi pesanti, che quotidianamente devono necessariamente percorrere questo tratto autostradale per motivi di lavoro o per recarsi nei vicini paesi limitrofi per altri vari motivi personali o familiari. In pratica dai paesi limitrofi è diventata un’avventura raggiungere dall’autostrada le altre località.

Sembra quasi tutto creato per creare disservizi. A ciò si aggiunga che anche la Strada Statale 113 e la strada ed “dei Valloni” di collegamento tra i Comuni di Altavilla, Casteldaccia e Bagheria da diverso tempo risultano interessate da cantieri di lavoro che hanno impedito agli utenti della strada di usufruire di un percorso alternativo più fruibile e compatibile che le esigenza quotidiane.

Con l’approssimarsi del periodo estivo, ormai già alle porte, non è difficile dedurre che il persistere di tale disagio nella viabilità per le realtà locali interessate avrà certamente un duro e pesante impatto negativo anche e soprattutto sotto l’aspetto economico, in quanto la difficoltà di transito veicolare andrà automaticamente a disincentivare ed a scoraggiare non soltanto coloro che abitano nei territori limitrofi, bensì anche lutti quelli che hanno già pensato di trascorrere, o vorrebbero venire a trascorrere, le vacanze estive nei nostri territori ad elevata densità balneare, con evidente negativa ricaduta per il settore turistico ricettivo locale.

Pertanto chiediamo di adottare ogni provvedimento utile per eliminare i disagi che ancora questa mattina stanno subendo automobilisti e operatori economici costretti a percorrere a passo d’uomo l’autostrada”.

Le parole dell’Onorevole Sunseri

Sulla delicata questione del problema del traffico autostradale è intervenuto anche l’Onorevole Luigi Sunseri, che questa mattina ha mandato una nota al Prefetto.