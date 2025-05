Tragedia a Bagheria: anziano trovato morto in casa

Tragedia a Bagheria, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Si tratta di un anziano di 88 anni, residente in via Francesco Scaduto.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che non vedevano il pensionato da qualche giorno. Intervenuti sul posto, i Vigili del fuoco si sono introdotti all’interno dell’abitazione, dove hanno fatto la drammatica scoperta.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno constatato la morte dell’uomo, che risalirebbe a circa dieci giorni fa.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

Non si tratta della prima morte che avviene nel silenzio e nel dramma della solitudine. Sono molteplici gli anziani che si spengono in silenzio.

Un caso recente che si è contraddistinto tra la cronaca nazionale ci narra la storia di una coppia di anziani deceduta da mesi e ritrovata mummificata da tre giovani urbex.