Tragedia a Campofelice di Roccella, oggi l’ultimo saluto ad Andrea Di Franco

È il giorno del dolore e del silenzio composto, quello in cui l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Andrea Di Franco, il motociclista tragicamente scomparso nell’incidente avvenuto ieri lungo la strada statale 113.

Lo scontro, avvenuto in direzione Campofelice di Roccella, non ha lasciato scampo all’uomo, molto conosciuto e stimato nel paese. L’intera cittadina si è svegliata oggi con il cuore spezzato, ancora incredula per quanto accaduto, mentre si prepara a dare l’ultimo saluto ad Andrea.

Il funerale si terrà questo pomeriggio, alle ore 15:30, presso la chiesa di Santa Rosalia a Campofelice di Roccella.

Si prevede una grande partecipazione, segno dell’affetto e della vicinanza che tanti concittadini, amici e familiari vogliono testimoniare in questo momento così doloroso.

Andrea Di Franco lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto: un uomo pieno di vita, con la passione per le due ruote e sempre pronto a regalare un sorriso. La sua scomparsa improvvisa rappresenta una ferita aperta per l’intera comunità, che oggi si ferma per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Le autorità locali e i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente continuano a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Ma oggi è il tempo del raccoglimento e del ricordo.

Alla famiglia Di Franco, in queste ore di immenso dolore, giungano le più sincere condoglianze da parte di tutta la comunità.