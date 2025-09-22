Tragedia a Ficarazzi, muore a 35 anni Giovanni Battista Cappello: era medico all’ospedale di Termini Imerese

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito la comunità di Ficarazzi, alle porte di Palermo. Durante i festeggiamenti di un matrimonio, Giovanni Battista Cappello, giovane medico di 35 anni in servizio all’ospedale di Termini Imerese, si è accasciato improvvisamente a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare.

Cappello era conosciuto come un professionista brillante e stimato, che aveva già raggiunto importanti traguardi nella sua carriera. Ma la sua vita, fatta di progetti e di sogni, è stata spezzata troppo presto: tra pochi mesi avrebbe sposato la sua fidanzata, originaria di Montemaggiore Belsito, dove la notizia ha generato la stessa ondata di dolore che ha travolto Ficarazzi. Due comunità oggi unite nel pianto e nello sgomento.

Il dolore della comunità e il cordoglio del sindaco

La morte del giovane medico ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi pazienti, colleghi e concittadini.

“Con profonda tristezza apprendiamo della prematura scomparsa del dottor Giovanni Battista Cappello – ha dichiarato il sindaco di Ficarazzi, Giovanni Giallombardo –. Alla mamma Maurizia, a Pino, ad Andrea e a tutti i suoi cari giunga un abbraccio affettuoso e pieno di vicinanza. La perdita di una vita così giovane, dedicata alla cura degli altri, lascia un dolore profondo e un vuoto difficile da colmare. Che il Signore lo accolga nella sua pace infinita e dia conforto a chi lo ha amato”.

Il ricordo dell’Avo: “Con il suo sorriso sapeva farsi amare da tutti”

Grande commozione anche tra i volontari e il personale dell’Avo di Termini Imerese, dove il medico prestava servizio. L’associazione lo ricorda con parole cariche di affetto:

“Un dolore profondo ci colpisce oggi.

Abbiamo appreso con grande tristezza della prematura scomparsa del Dott. Giovanni Battista Cappello ,giovane medico di appena 35 anni che prestava servizio nel nostro ospedale. Un professionista straordinario, sempre disponibile, competente e rispettoso nei confronti di tutti, anche di noi volontari. Con il suo sorriso discreto e il suo impegno instancabile, ha saputo farsi amare e stimare da colleghi, pazienti e da chiunque abbia avuto il privilegio di incontrarlo. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari esprimiamo la nostra più sentita vicinanza. Il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto. Grazie di tutto, Dottore.

Che la terra ti sia lieve”.