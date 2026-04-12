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Tragedia a Misilmeri: schianto nella notte, muore 18enne, grave un 14enne

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Misilmeri #palermo #Sicilia

Drammatico incidente nella notte lungo via Nazionale, nel territorio di Misilmeri, dove un ragazzo di appena diciotto anni, Daniele D’Amico, ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra un’auto e un motorino elettrico. Il sinistro si è verificato intorno all’una, in contrada Portella di Mare.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il ciclomotore su cui viaggiavano due giovani si sarebbe scontrato con una vettura. L’impatto è stato estremamente violento: del mezzo a due ruote è rimasto ben poco, completamente distrutto.

Per il conducente, Daniele D’Amico, non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Gravissime le condizioni del passeggero, un ragazzo di 14 anni, trasportato d’urgenza all’Ospedale dei Bambini di Palermo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Entrambi i giovani sono originari di Villabate.

L’auto coinvolta, a seguito dell’impatto, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso ai feriti.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica: al momento non si esclude né un impatto frontale né un tamponamento. Entrambi i mezzi, secondo le prime ipotesi, viaggiavano in direzione Villabate.

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