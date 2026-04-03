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Lun. Apr 6th, 2026

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Tragedia in pizzeria: il 62enne Giuseppe Macaluso perde la vita durante una cena tra amici nelle Madonie

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Madonie #palermo #petralia sottana #Sicilia
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Dramma nella serata di ieri a Petralia Sottana, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita mentre si trovava a cena con alcuni amici in una pizzeria del paese.

La vittima è Giuseppe Macaluso, molto conosciuto e stimato nella comunità madonita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto soffocato a causa di un boccone andato di traverso.

Immediati i tentativi di soccorso da parte dei presenti, che hanno praticato le manovre di disostruzione, il massaggio cardiaco e utilizzato anche un defibrillatore nel tentativo di rianimarlo. Nonostante gli sforzi, però, per il 62enne non c’è stato nulla da fare.
Inutile anche l’intervento dei sanitari del 118, giunti poco dopo sul posto.

La tragedia si è consumata nel pieno della Settimana Santa, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.

Macaluso era noto anche per la sua partecipazione al tradizionale “ballo della Cordella”, espressione della cultura popolare del territorio. Solo lo scorso novembre, in occasione del suo compleanno, aveva condiviso sui social un pensiero che oggi assume un significato ancora più profondo: «Il tempo su questa terra vola troppo in fretta. Sono passati 62 anni ma io ne sento trenta».

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