Treno travolge un furgone ai passaggi a livello di Imera: turista inglese in gravi condizioni, paura tra i 27 passeggeri

Una serata di paura lungo la linea ferroviaria Caltanissetta-Catania, dove ieri un treno regionale si è scontrato con un furgone che trasportava una cisterna d’acqua su un carrello. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Imera, al chilometro 132+144 della tratta ferroviaria, provocando il ferimento di diversi passeggeri e il blocco della circolazione ferroviaria.

Ad avere la peggio è stata una turista britannica di 63 anni, rimasta gravemente ferita nell’impatto. La donna, soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici le hanno diagnosticato un politrauma.

Il convoglio coinvolto, il regionale 21550 partito da Caltanissetta e diretto a Catania, trasportava 27 persone, tra cui un bambino di appena tre mesi. Gli altri viaggiatori hanno riportato ferite e contusioni lievi e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario prima di essere evacuati dal treno.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il furgone avrebbe impegnato il passaggio a livello proprio mentre il treno stava sopraggiungendo. L’impatto è stato inevitabile e ha causato ingenti danni al mezzo stradale e al convoglio ferroviario. Le circostanze esatte dell’accaduto restano tuttavia da chiarire.

Sul luogo dell’incidente è scattata una massiccia operazione di soccorso. Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118, tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e l’elisoccorso. Mentre i sanitari assistevano i feriti, gli investigatori hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sui collegamenti regionali tra il Nisseno e il Catanese. I tecnici hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei mezzi coinvolti.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza ai passaggi a livello, nodi particolarmente delicati della rete ferroviaria dove il rispetto delle regole e della segnaletica rappresenta un elemento essenziale per prevenire tragedie. Intanto, le autorità continuano gli accertamenti per chiarire come il furgone sia finito sui binari proprio nell’istante del transito del convoglio.