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Cronaca prima pagina 1

Treno travolge un furgone ai passaggi a livello di Imera: turista inglese in gravi condizioni, paura tra i 27 passeggeri

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Prima pagina #schianto #Sicilia #trano

Una serata di paura lungo la linea ferroviaria Caltanissetta-Catania, dove ieri un treno regionale si è scontrato con un furgone che trasportava una cisterna d’acqua su un carrello. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Imera, al chilometro 132+144 della tratta ferroviaria, provocando il ferimento di diversi passeggeri e il blocco della circolazione ferroviaria.

Ad avere la peggio è stata una turista britannica di 63 anni, rimasta gravemente ferita nell’impatto. La donna, soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici le hanno diagnosticato un politrauma.

Il convoglio coinvolto, il regionale 21550 partito da Caltanissetta e diretto a Catania, trasportava 27 persone, tra cui un bambino di appena tre mesi. Gli altri viaggiatori hanno riportato ferite e contusioni lievi e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario prima di essere evacuati dal treno.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il furgone avrebbe impegnato il passaggio a livello proprio mentre il treno stava sopraggiungendo. L’impatto è stato inevitabile e ha causato ingenti danni al mezzo stradale e al convoglio ferroviario. Le circostanze esatte dell’accaduto restano tuttavia da chiarire.

Sul luogo dell’incidente è scattata una massiccia operazione di soccorso. Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118, tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e l’elisoccorso. Mentre i sanitari assistevano i feriti, gli investigatori hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sui collegamenti regionali tra il Nisseno e il Catanese. I tecnici hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei mezzi coinvolti.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza ai passaggi a livello, nodi particolarmente delicati della rete ferroviaria dove il rispetto delle regole e della segnaletica rappresenta un elemento essenziale per prevenire tragedie. Intanto, le autorità continuano gli accertamenti per chiarire come il furgone sia finito sui binari proprio nell’istante del transito del convoglio.

di redazione

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