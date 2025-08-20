Notizie
Tutto pronto per la Festa della Madonna dei Giardini di Contrada Franco a Termini Imerese

di Mariangela balsamo

Come ogni anno, la tradizione si rinnova: la Festa della Madonna dei Giardini di Franco tornerà a illuminare l’estate nella suggestiva cornice della contrada Franco, al confine tra Termini Imerese e Sciara. Domenica 31 agosto, a partire dalle ore 17:00, fedeli, devoti e visitatori sono invitati a partecipare a un pomeriggio di spiritualità, giochi e convivialità.

Programma della giornata

  • Ore 17:00 – Santa Messa: la celebrazione religiosa aprirà la festa, presieduta da Padre Nunzio Pomara.
  • Ore 18:30 – Giochi campestri: pignateddi e corsa dei sacchi, momenti di divertimento che coinvolgeranno grandi e piccoli.
  • Intrattenimento musicale con il cantautore e polistrumentista Giampiero Amato e la Sicilian Family, che porteranno sul palco sonorità tradizionali siciliane.
  • Ore 20:30 – Sorteggio premi.
  • Ore 21:00 – Rappresentazione teatrale a cura del Gruppo Teatro Libero (GTL) con la commedia “Miseria e Nobiltà”.

(Nota: per la partecipazione ai giochi occorre registrarsi con il personale sul luogo a partire dalle ore 18:00.)

La devozione alla Madonna dei Giardini

La Chiesa della Madonna dei Giardini di Franco si trova in Contrada Franco, tra Termini Imerese e Sciara. È un luogo di culto rurale, tipico delle comunità contadine siciliane. La festa rappresenta un momento di ritrovo della comunità, in cui il sacro si unisce al profano: preghiera, giochi popolari e musica.

Il culto affonda le sue radici nelle tradizioni contadine: icone e quadri mariani erano spesso al centro di processioni per invocare protezione e benedizioni sui campi. Questa tradizione si rinnova ancora oggi, testimoniando il forte legame tra spiritualità e vita comunitaria.

Eventi simili si svolgono in altre parti della Sicilia, come a Santo Stefano Medio (ME), dove ogni anno si tiene l’Infiorata in onore della Madonna dei Giardini, con processione, addobbi floreali e musica.

L’artista: Giampiero Amato e la “Sicilian Family”

Protagonista dell’intrattenimento musicale sarà Giampiero Amato, cantautore e polistrumentista siciliano, noto per il suo progetto “Sicilian Family” . La sua musica valorizza il patrimonio culturale siciliano attraverso strumenti e sonorità tradizionali.

  • Amato ha partecipato a numerosi eventi, tra cui Mastru Tempu in Concert a Villafrati (PA) e il festival Birra Messina a Milano nel 2023.
  • Insieme ad Antonino Amato, forma il cuore della “Sicilian Family”, un duo che porta avanti la tradizione musicale isolana.
  • È molto attivo sui social: su Instagram si descrive come “Cantautore Polistrumentista Siciliano” e aggiorna costantemente la sua community, mentre su Facebook promuove le tappe dei suoi tour.

La sua presenza alla festa aggiungerà un tocco di autenticità e vivacità, trasformando la serata in un vero e proprio viaggio musicale nella tradizione siciliana.

La compagnia teatrale: GTL e Miseria e Nobiltà

Il Gruppo Teatro Libero (GTL) è una compagnia teatrale della zona di Trabia/Termini Imerese impegnata nella messa in scena di opere del teatro popolare e classico. È molto attiva nel promuovere arte e cultura attraverso spettacoli dal vivo, concepiti con passione e dedizione.

Quest’anno propone la storica commedia “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta (1887), capolavoro della tradizione dialettale napoletana che racconta, con garbo e ironia, le vicissitudini di due famiglie povere che fingono nobiltà per conquistare protezione e sollievo dai debiti. La trama, ricca di equivoci e momenti esilaranti, ha ispirato diverse trasposizioni, tra cui quella cinematografica con Totò del 1954.

Una festa di fede e comunità

La Festa della Madonna dei Giardini di Contrada Franco non è soltanto un evento religioso, ma anche un momento di incontro e di condivisione, dove si intrecciano fede, cultura e socialità. Un appuntamento che ogni anno rinnova il legame profondo tra la comunità e le sue radici spirituali.

Domenica 31 agosto, la contrada Franco di Termini Imerese vi aspetta per vivere insieme un’esperienza che unisce la devozione mariana, le tradizioni popolari e la musica dal vivo, in un’atmosfera unica e suggestiva.

di Mariangela balsamo

1