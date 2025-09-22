ULTIMA ORA. Aliminusa piange il Sindaco Michele Panzarella: “Ha servito la sua comunità fino all’ultimo”

Lutto cittadino ad Aliminusa per la scomparsa del Sindaco Michele Panzarella. La notizia è stata diffusa poche ore fa attraverso la pagina ufficiale del Comune, che ha espresso in un lungo e commosso messaggio il dolore della comunità.

«Con immensa tristezza – si legge nel comunicato – dobbiamo annunciare la prematura scomparsa del nostro Sindaco Michele Panzarella. Emozioni diverse in queste ore pervadono il nostro animo e si tramutano in un sentimento collettivo di dolore, tristezza, incredulità e impotenza».

Il messaggio istituzionale ha ricordato la figura del primo cittadino sottolineandone l’impegno costante e la dedizione con cui, nonostante la malattia, ha continuato a svolgere il suo ruolo fino a quando le forze glielo hanno permesso. Per lui amministrare significava servire il proprio paese, che ha sempre definito «una grande famiglia».

Il ricordo tracciato dal Comune ne restituisce l’immagine di un sindaco attento, garbato e disponibile all’ascolto, capace di comprendere i bisogni dei cittadini e di affrontarli con competenza e senso del dovere. «Aliminusa – recita ancora il comunicato – ha perso uno dei suoi figli migliori».

Ma Panzarella non era soltanto il sindaco: per gran parte della sua vita aveva lavorato al Policlinico di Palermo, dove era molto stimato da colleghi e dirigenti. Un uomo descritto come amico sincero, lavoratore instancabile e soprattutto padre amorevole. L’intero paese si stringe attorno alla moglie Isabella, ai figli Leonardo, Maria Anna, Giovanni e Francesco, ai genitori Tommasa e Leonardo, alla sorella Graziella e a tutti i familiari colpiti da questa improvvisa perdita.

Nelle prossime ore sarà allestita la camera ardente presso l’aula consiliare dell’ex scuola media. Le visite presso l’abitazione privata saranno invece limitate ai soli familiari più intimi, per garantire ai figli la necessaria riservatezza in un momento così doloroso.

Il ricordo di Michele Panzarella resterà vivo nella memoria della comunità che ha servito con amore e dedizione.