ULTIMA ORA – Auto si ribalta nella serpentina Paolo Balsamo a Termini Imerese: illesa una coppia di anziani

Attimi di paura intorno alle ore 13:10 di oggi, venerdì 27 febbraio, lungo la serpentina Paolo Balsamo di Termini Imerese, dove un’auto con a bordo una coppia di anziani si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente è avvenuto in un orario particolarmente trafficato, generando apprensione tra gli automobilisti in transito nella zona. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

La coppia, rimasta incastrata all’interno del veicolo dopo il ribaltamento, è stata prontamente aiutata a uscire dall’abitacolo da un cittadino che stava transitando nella zona insieme alla propria famiglia. Fortunatamente entrambi gli occupanti sono risultati vigili e miracolosamente illesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimettere l’auto sulla carreggiata in attesa delle operazioni di rimozione del mezzo.

Le condizioni della coppia non destano preoccupazione, fortunatamente illesa, avrebbe subito solo un forte spavento.