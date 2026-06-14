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Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

ULTIMA ORA – Dramma a Termini Imerese, uomo muore pochi istanti dopo la funzione religiosa

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese #ultima ora

Dramma nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno, a Termini Imerese, dove un uomo si è improvvisamente accasciato al suolo ed è morto al termine della messa solenne celebrata nella chiesa di Sant’Antonio di Padova.

L’episodio si è verificato intorno alle 19:15, pochi istanti dopo la conclusione della funzione religiosa. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso, crollando a terra davanti ai presenti.

Immediato l’allarme lanciato dai fedeli e dal personale presente in chiesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Restano da chiarire le cause del decesso, che potrebbero essere riconducibili a un malore improvviso.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio e sgomento tra i presenti e nella comunità termitana, scossa da una tragedia avvenuta in un momento di raccoglimento e preghiera.

di redazione

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