ULTIMA ORA. Drammatico incidente al bivio di Campofelice di Roccella, giovane estratto dalle lamiere

Momenti di puro terrore alle porte di Campofelice di Roccella. Un violentissimo incidente stradale si è verificato nella serata di oggi nei pressi dello svincolo che immette sulla statale: un’auto con due giovani a bordo si è accartocciata dopo un impatto devastante.

La corsa contro il tempo. La scena apparsa ai primi soccorritori è stata drammatica: l’abitacolo ridotto a un ammasso di ferro con un giovane prigioniero all’interno. È stato necessario il lavoro frenetico dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto a sirene spiegate, per tagliare le lamiere e liberare il ragazzo.

I soccorsi

Miracolosamente illeso il conducente, mentre per il passeggero sono scattati gli accertamenti del caso. Decisivo è stato l’intervento tempestivo dei sanitari intervenuti sul luogo e di un professionista della Protezione Civile e autista soccorritore di eccedenza del 118 che si trovava in zona.

Il ferito, rimasto sempre vigile, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù per accertamenti clinici.

Sul luogo del sinistro sono attualmente impegnati i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, pesantemente rallentata. Si scava nella dinamica per capire cosa abbia causato lo schianto.