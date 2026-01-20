Notizie
Maltempo a Termini Imerese, la Sindaca Terranova: “Massima prudenza, restate a casa”, ordinanza prorogata anche per domani
Ciclone Harry: anche Trabia firma l’ordinanza di chiusura per mercoledì 21 gennaio
Ciclone Harry: Cefalù e Collesano firmano le ordinanze di chiusura per mercoledì 21 gennaio
Trabia piange Enzo Battaglia, educatore e dirigente che ha segnato la storia della scuola locale
Vento furioso a Termini Imerese: alberi e calcinacci crollano in centro, paura tra i passanti
Tuffo prima della tempesta: il video virale scatena polemiche alla vigilia del ciclone Harry
Ciclone Harry, oggi il giorno più critico: allerta rossa e scuole chiuse in Sicilia
Lutto a Termini Imerese: si è spento Alfredo Agnello, uomo di valori e di famiglia
Maltempo a Termini Imerese: scatta l’ordinanza di chiusura, scuole e spazi pubblici off limits
ULTIMA ORA. Drammatico incidente al bivio di Campofelice di Roccella, giovane estratto dalle lamiere

di redazione

Momenti di puro terrore alle porte di Campofelice di Roccella. Un violentissimo incidente stradale si è verificato nella serata di oggi  nei pressi dello svincolo che immette sulla statale: un’auto con due giovani a bordo si è accartocciata dopo un impatto devastante.

La corsa contro il tempo. La scena apparsa ai primi soccorritori è stata drammatica: l’abitacolo ridotto a un ammasso di ferro con un giovane prigioniero all’interno. È stato necessario il lavoro frenetico dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto a sirene spiegate, per tagliare le lamiere e liberare il ragazzo.

I soccorsi

Miracolosamente illeso il conducente, mentre per il passeggero sono scattati gli accertamenti del caso. Decisivo è stato l’intervento tempestivo  dei sanitari intervenuti sul luogo e di un professionista della Protezione Civile e autista soccorritore di eccedenza del 118 che si trovava in zona. 
Il ferito, rimasto sempre vigile, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù per accertamenti clinici.

Sul luogo del sinistro sono attualmente impegnati i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, pesantemente rallentata. Si scava nella dinamica per capire cosa abbia causato lo schianto.

di redazione

