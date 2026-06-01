ULTIMA ORA – Forte scossa di terremoto avvertita a Termini Imerese

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Termini Imerese intorno alle ore 00:13.

Numerose le segnalazioni giunte da diversi quartieri della città e dai comuni limitrofi, dove molti cittadini hanno percepito distintamente il movimento tellurico. Diverse testimonianze riferiscono che la scossa sarebbe stata avvertita anche a Trabia e, secondo alcune segnalazioni, fino alla costa calabrese.

Momenti di forte apprensione tra la popolazione: molte persone, subito dopo aver avvertito la scossa, sono scese in strada per precauzione, temendo possibili ulteriori eventi sismici.

Secondo le prime informazioni circolate nelle ore successive, la magnitudo dell’evento sarebbe pari a 5.6, dato che resta in attesa di eventuale conferma ufficiale da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Si attendono ulteriori aggiornamenti relativi a epicentro, profondità e dati definitivi dell’evento.

Seguiranno aggiornamenti.