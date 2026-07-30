ULTIMA ORA. Gravissimo incidente sulla SS113 tra Termini Imerese e Trabia: due motociclisti gravi
Incidente stradale nella tarda serata di oggi lungo la Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, in direzione Trabia.
Per cause ancora in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due motocicli. Il bilancio provvisorio è di un ferito, affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto.
Presenti anche i Carabinieri e la Polizia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.
A causa del sinistro, il traffico risulta temporaneamente bloccato nel tratto interessato, con inevitabili disagi alla circolazione in direzione Trabia.
Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del ferito e sulla dinamica dell’accaduto.