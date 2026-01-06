ULTIMA ORA – Incendio nell’ex agenzia di stampa di Giuseppe Polizzi, residenti svegliati dal fumo

Notizie
Un forte odore di fumo e plastica bruciata ha svegliato i residenti della zona intorno alle 3:00 della notte di martedì 6 gennaio, quando un incendio, di natura ancora sconosciuta, è divampato all’esterno dei locali appartenenti all’ex agenzia di stampa del noto pubblicitario Giuseppe Polizzi.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nei pressi di uno dei magazzini dell’agenzia pubblicitaria Printed, situata in via Himera. Attimi di paura tra gli abitanti della zona, che hanno immediatamente lanciato l’allarme, evitando il propagarsi delle fiamme all’interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause del rogo.
Sono in corso gli accertamenti del caso.

1